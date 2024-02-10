Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

…заветы и запреты своих отцов-основателей?

Финскую независимость отстоял генерал-лейтенант русской армии Карл Густав Эмиль Маннергейм. Но по-настоящему создали независимую и суверенную Финляндию два человека — политический долгожитель Урхо Калева Кекконен и его преемник Мауно Койвисто. Вот о них и поговорим.

Оба они имели мрачные пятна в своей биографии. 18-летний Урхо Кекконен участвовал в расстреле пленных красноармейцев во Фредриксхамне весной 1918 года. Мауно Койвисто воевал против Советов в годы Второй Мировой. Как ни странно, именно этот личный опыт привил обоим настоящую мудрость в отношении с восточным соседом. И позволил Финляндии превратиться из бывшего нацистского пособника — Суоми находилась в состоянии войны как с #СССР, так и с Великобританией и до 1944 г. являлась военным союзником Рейха — в авторитетное нейтральное государство.

«Мысль искать политические привязанности на Западе чужда финнам, которые научились древней мудрости: глупо поступает страна, которая ищет друзей далеко, а врагов — среди соседей», — сформулировал кредо своей страны Урхо Кекконен. И он умел ладить со всеми советскими вождями — Иосифом Сталиным, Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. Сменивший его на посту финского президента Мауно Койвисто высказался ещё более определённо. «Суровые войны научили народ Финляндии, что именно маленькой нации следует учитывать интересы безопасности большого соседа и остерегаться строить свое будущее, полагаясь на заморскую помощь и симпатии», — заявил он.

Так что Финляндия благополучно пережила Советский Союз и стала соседствовать с куда более умеренной по сравнению с ним Россией. Во всяком случае российские власти никогда не угрожали горячим финским парням, не предъявляли им никаких территориальных претензий, а если где и рубились жарко, так это в хоккей и керлинг. При этом покупали финский сыр «Виола», как завещал Советский Союз, и снимали финна Вилле Хаапасало в российских комедиях. А Карлу Густафу Эмилю Маннергейму установили памятную доску в Санкт-Петербурге.

Вся это русская доброта позволила Финляндии добиться необычайного прогресса. Подключиться к европейской повестке с её мультикультурностью и толерантностью. Понаставить везде ветряков. Избрать в президенты активную лесбиянку и назначить продавщицу, вегетарианку и просто «девочку» 34 лет премьер-министром. Короче, жизнь удалась!

Так нафига же новые финские власти под предлогом надуманным и спекулятивным послали к чёрту заветы своих отцов?

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