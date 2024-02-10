Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

1. Ещё немного про насильственную украинизацию, при помощи которой Сталин делал из юго-западной России Украину. Обратите внимание, «учителей-украинцев» готовили даже в Краснодаре:

Кстати, уверен, что «некоторая нехватка учебников на украинском языке» была ликвидирована в кратчайшее время — на борьбу с «великорусским шовинизмом» большевики никаких денег не жалели. Напомню, что даже летом-осенью 1921, в разгар страшного голода в Поволжье, Ленин и Сталин выделили миллион рублей золотом на закупку украинских учебников за рубежом (ссылка). Учебники купили старые, ещё с императором Францем Иосифом, но ради украинизации Владимир Ильич был готов и императора потерпеть.



Хрущёв, впрочем, проблему не решил, а усугубил. К примеру, поэт-юморист Павел Глазовой, один из главных популяризаторов украинства, вовсю печатался начиная именно с хрущёвских времён. Вот, допустим, пропаганда стандартной русофобии — советское стихотворение, в котором некий «мудрый дед» сравнивает продавщицу с коровой за то, что она говорит на русском языке (ссылка).

2. Историк Александр Дюков разбирает миф, согласно которому Россия якобы угнетает в Крыму украинцев и украинский язык (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



Уровень компетентности Международного суда ООН изумляет. “Суд также признал, что введенная Россией в Крыму после 2014 года система образования, не предусматривающая обучение на украинском языке, является нарушением статьи 2 Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации.” Это с официального ооновского сайта. То есть суд ООН как-то упустил из виду, что российская система образования в Крыму как раз предусматривает обучение на украинском языке, что специально были выпущены учебники на украинском – которые, однако, оказались крымчанам даром не нужны, что в Феодосии существует школа с обучением на украинском языке. <…>

Маленькое дополнение. По всероссийской переписи населения в Крыму 18,7 тысяч детей школьного возраста записаны как “украинцы”, а 29,1 – как крымские татары.

При этом 6,7 тысяч (23% от общего числа) школьников из крымских татар проходит обучение полностью на родном языке, а остальные (77%) изучают крымскотатарский как родной в русских школах.

У “украинцев” – иначе, обучение на “родном языке” проходит 0,2 тысячи (1%), а изучают украинский язык как родной в русских школах 4,1 тысячи (22%). Родителям оставшихся 77% “украинцев” школьного возраста “родной язык” даром не нужен.

3. Выяснилось, что за выступление украинского нациста из дивизии СС в канадском парламенте всё же ответственен офис премьер-министра Канада, а не назначенные по итогам скандала стрелочники (ссылка):

Ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Гуньку в парламент Канады во время визита Зеленского лично пригласил премьер-министр Джастин Трюдо! Это подтверждает сегодняшняя газета The Globe and Mail. Помнится, в связи с этим скандалом ушел в отставку спикер парламента Энтони Рота. Теперь, после того, как выяснилась роль Трюдо, логично и его отправить туда же!

Забавнее всего, если Трюдо уйдут из-за приглашения украинского нациста, а место премьера займет первая заместительница Трюдо – прямой потомок другого украинского нациста Христя Фриланд!

Удивляться тут нечему. Если обычное украинство процветало в советские времена прямо в Украинской ССР, при полной поддержке Москвы, то конкретно бандеровская ветвь украинства нашла себе приют в Канаде, где их подкармливала на всякий случай уже Оттава.