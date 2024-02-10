Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

Шутка конечно смешная, но стоит помнить, что Такер Карлсон представляет ту часть американских элит, которые считают главным врагом США не Россию, а Китай, поэтому считают возможным договориться с Россией также, как Никсон договорился с Китаем против СССР в 70х. Поэтому интервью Карлсона с Путиным вполне логичный ход со стороны этой части американского истеблишмента, также как и ответы Путина этой части американского истеблишмента. В том числе и про Китай. А вот интервью Карслона с Си Цзиньпином выглядит практически невероятно, потому что это ну совсем не в интересах тех кругов, от лица которых выступает Карлсон. И уж товарищу Си никто не позволит 2 часа рассказывать о преимуществах китайской системы и исторических правах на Тайвань, острова в Южно-китайском море и так далее.

В Китае, разумеется внимательно следят за подобными заходами со стороны США в отношении России. В Пекине на собственном опыте знают, как может выглядеть подобная комбинация.

С учетом "доверия" в отношениях между РФ и США, сделка за счет Украины против Китая выглядит сейчас крайне маловероятной.

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