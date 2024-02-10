Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Российские школьники столкнутся с новыми требованиями к сочинению на ЕГЭ по литературе и русскому языку. С 2024 года ученики будут обязаны выводить мотивы литературных героев в сочинении, начиная с времен Рюрика и Ярослава Мудрого.

– Мы хотим, чтобы наши дети были настоящими знатоками истории своей Родины. Изучение мотивов героев – это не только увлекательное занятие, но и важный аспект понимания произведения в его историческом контексте, – прокомментировала нововведение замминистра образования России Валерия Солнцева. – Взять, например, роман «Обломов» Гончарова. Невозможно постичь, почему Илья Ильич лежит целыми днями на диване и ничего не делает, не разобравшись в том, как появилось дворянство. Следует рассматривать вопрос с точки зрения эволюции княжеской дружины, которая во времена Рюрика состояла из варягов, а потом превратилась в бояр, вымещенных в последствие дворянами. Стоит также упомянуть реформы Петра и Табель о рангах. Только благодаря этому и мог сформироваться Обломов.

Для получения баллов за описание мотивов героя произведения следует проследить историю такого поступка не менее чем до XI века. Дополнительные баллы получат те ученики, которые обнаружат родство отрицательных героев произведений со Степаном Бандерой, ханом Мамаем, Лжедмитриями или другими историческими деятелями, сыгравшими негативную роль в истории России. Также приветствуется рисование на полях сочинения различных схем, как-то планов сражений (Куликовская битва, Ледовое побоище и т.п.), генеалогических деревьев русских князей и царей.

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