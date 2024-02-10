 

Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

10.02.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские школьники столкнутся с новыми требованиями к сочинению на ЕГЭ по литературе и русскому языку. С 2024 года ученики будут обязаны выводить мотивы литературных героев в сочинении, начиная с времен Рюрика и Ярослава Мудрого.

– Мы хотим, чтобы наши дети были настоящими знатоками истории своей Родины. Изучение мотивов героев – это не только увлекательное занятие, но и важный аспект понимания произведения в его историческом контексте, – прокомментировала нововведение замминистра образования России Валерия Солнцева. – Взять, например, роман «Обломов» Гончарова. Невозможно постичь, почему Илья Ильич лежит целыми днями на диване и ничего не делает, не разобравшись в том, как появилось дворянство. Следует рассматривать вопрос с точки зрения эволюции княжеской дружины, которая во времена Рюрика состояла из варягов, а потом превратилась в бояр, вымещенных в последствие дворянами. Стоит также упомянуть реформы Петра и Табель о рангах. Только благодаря этому и мог сформироваться Обломов.

Для получения баллов за описание мотивов героя произведения следует проследить историю такого поступка не менее чем до XI века. Дополнительные баллы получат те ученики, которые обнаружат родство отрицательных героев произведений со Степаном Бандерой, ханом Мамаем, Лжедмитриями или другими историческими деятелями, сыгравшими негативную роль в истории России. Также приветствуется рисование на полях сочинения различных схем, как-то планов сражений (Куликовская битва, Ледовое побоище и т.п.), генеалогических деревьев русских князей и царей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Эндокринолог объяснила, как стабилизировать уровень кортизола и избежать лишнего веса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика