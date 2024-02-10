 

Мнение: Ще Польска не сгинела

10.02.2024, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вообще, у нас традиционно принято жалеть Польшу. Мол, романтичные картонные гусары храбро, но без всяких шансов поскакали на кровожадных тевтонов, но пали под ударом их железных танковых орд, получив к тому ж напоследок еще и удар ножом в спину от засевшего в кустах Сталина. Герои, одно слово, жаль, незадачливые. Однако так ли это однозначно смотрелось тогда, в 1939 году?

В 1939 году еще не было так уж ясно, кто тут более сильный. К Германии было довольно пренебрежительное отношение в Европе, “государство-лузер”, ей даже танки иметь не разрешалось, а численность вермахта не должна была превышать 100 тыс. человек. В то время как у Польши был такой замечательный союзник, как Франция, считавшаяся сильнейшей страной на континенте, держава-победительница Первой Мировой (которая закончилась совсем не так уж давно, каких-то 20 лет назад). Сама же Польша имела за плечами победоносный опыт разгрома “русских орд” Тухачевского и Буденного в 1920, опыт “чуда на Висле”, была, можно сказать, “национальным государством на подъеме”. Помимо Франции, ее союзником была и Англия. Вы бы однозначно в 1939 поставили на Германию? Я бы поостерегся.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Договорились об оплате за унижения

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика