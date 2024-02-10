Мнение: Ще Польска не сгинела

Вообще, у нас традиционно принято жалеть Польшу. Мол, романтичные картонные гусары храбро, но без всяких шансов поскакали на кровожадных тевтонов, но пали под ударом их железных танковых орд, получив к тому ж напоследок еще и удар ножом в спину от засевшего в кустах Сталина. Герои, одно слово, жаль, незадачливые. Однако так ли это однозначно смотрелось тогда, в 1939 году?

В 1939 году еще не было так уж ясно, кто тут более сильный. К Германии было довольно пренебрежительное отношение в Европе, “государство-лузер”, ей даже танки иметь не разрешалось, а численность вермахта не должна была превышать 100 тыс. человек. В то время как у Польши был такой замечательный союзник, как Франция, считавшаяся сильнейшей страной на континенте, держава-победительница Первой Мировой (которая закончилась совсем не так уж давно, каких-то 20 лет назад). Сама же Польша имела за плечами победоносный опыт разгрома “русских орд” Тухачевского и Буденного в 1920, опыт “чуда на Висле”, была, можно сказать, “национальным государством на подъеме”. Помимо Франции, ее союзником была и Англия. Вы бы однозначно в 1939 поставили на Германию? Я бы поостерегся.