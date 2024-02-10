 

Solar AURA: Мошенники предлагают россиянам установить фейковое обновление банковской программы

10.02.2024, 18:16, Разное
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Хакеры в РФ активно предлагают россиянам установить вредоносное программное обеспечение, выдавая его за обновление мобильного банковского приложения. Это позволяет им получить доступ к банковским счетам жертвы. Об этом предупреждает эксперт в области информационной безопасности Александр Вураско из Solar AURA, компании, занимающейся мониторингом внешних цифровых угроз.

Хакеры используют хитроумную схему: они звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников банка, и убеждают установить на свой смартфон обновление мобильного банка. Если человек соглашается, ему подробно объясняют, как это сделать. Однако на самом деле “обновление” скрывает вредоносное приложение для удаленного управления смартфоном. С его помощью злоумышленники крадут пароли от личных кабинетов в онлайн-банках, а также SMS-коды авторизации и подтверждения операций.

Эксперт подчеркивает, что злоумышленники используют атаки, не требующие длительной подготовки. Они немедленно запугивают людей необходимостью установки обновления, угрожая блокировкой счетов.

Самым эффективным способом защиты от подобных атак, по мнению Вураско, является немедленное прекращение разговора с теми, кто представляется сотрудниками банка, а также отказ от выполнения их требований. Также рекомендуется использовать мобильные антивирусы, которые могут предотвратить установку большинства современных вредоносных программ.


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