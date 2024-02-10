Новый дизайн iOS 18 вдохновлен VisionOS

По последним слухам, iOS 18 и iPadOS 18 получат новые элементы дизайна, вдохновленные стилем VisionOS. Эту информацию предоставило издание MacRumors, ссылаясь на отчет израильского издания The Verifier.

Согласно информации из The Verifier, приложение Apple TV на iPadOS 18 будет обладать полупрозрачной панелью навигации, аналогичной той, что была представлена в версии приложения tvOS 17.2 в прошлом году. Этот дизайн схож с интерфейсом VisionOS, используемым на новой гарнитуре Apple Vision Pro.

По слухам, Apple также планирует изменить дизайн различных системных меню и встроенных приложений в iOS 18. Ожидается, что изменения затронут дизайн интерфейса браузера Safari.

Однако в MacRumors призывают отнестись к информации из The Verifier со скепсисом, учитывая неоднозначную репутацию этого источника в отношении слухов о Apple.

Предполагается, что Apple представит iOS 18 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне 2024 года. Первая бета-версия ожидается вскоре после анонса. Обновление будет доступно для всех пользователей в сентябре вместе с линейкой iPhone 16 или немного позже.