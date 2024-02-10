 

Команду Кокорина и Мамаева лишили победы в тюремной Лиге чемпионов

10.02.2024, 17:33, Разное
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Команда «Золотой лев» из Алексеевки (Белгородская область) по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) будет лишена звания победителя тюремной Лиги чемпионов-2019 – крупнейшего в России футбольного турнира для заключённых.

В постановлении суда сказано, что иск о пересмотре результатов финального матча между «Золотым львом» и «Чёрным дельфином», в котором победили футболисты белгородской колонии со счётом 8:2, был удовлетворён, так как лидеры команды Александр Кокорин и Павел Мамаев, забившие по три гола в ворота соперников, должны были пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек.

Отмечается, что в полуфинальной игре против «Мутного Енисея» судья наказал Кокорина предупреждением за заточку, а Мамаева за тату на плече, не полагающейся ему масти. Однако позже записи по неизвестным причинам исчезли из протокола судьи.

В итоге победителем тюремной Лиги чемпионов-2019 стала команда «Чёрный дельфин», а заключённые Мамаев и Кокорин должны отбыть полагающуюся дисквалификацию – они приговорены к 15 суткам административного ареста. Один из них сейчас находится в Москве, другого привезут приводом с Кипра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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