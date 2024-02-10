Скорпионы – чувственностью: чем отталкивают мужчин женщины разных знаков зодиака

Иногда у представительниц прекрасного пола никак не складываются отношения с мужчинами. Задумавшись над этим вопросом, женщины начинают замечать, что отпугивают от себя потенциальных партнеров, только вот не понимают, чем именно. Эту загадку взялись разрешить астрологи, которые указывают, что причина зависит от того, под каким знаком зодиака родилась та или иная особа.

Овен

Женщины-Овны отталкивают мужчин вовсе не своей импульсивностью, как полагают некоторые. Просто они обладают свободолюбием и, их никто не может приручить. Они являются загадкой для окружающих. Люди думают, что они агрессивны, но на самом деле их главная черта – это любопытство. Разнообразие их интересов вызывает удивление.

Сочетание свободолюбия с любопытством делает женщин-Овнов невероятно активными, непоседливыми искательницами приключений. Поэтому общению со чересчур спокойным, безынициативным мужчиной они предпочитают веселую компанию друзей. А представители противоположного пола, в свою очередь, сторонятся таких жизнелюбивых особ, потому что не хотят выходить из зоны комфорта.

Телец

Представительницы этого знака очень строги к окружающим и имеют на все свое твердое мнение. Хотя в принципе они готовы выслушивать и мнения окружающих, чтобы убедить их в чем-то, нужно иметь очень веские аргументы. Женщина-Телец отличается невероятной силой характера и стремится к доминированию в паре. Понятно, что это понравится далеко не каждому мужчине. Кроме того, она весьма требовательна, и соответствовать ее притязаниям довольно трудно.

Близнецы

Они очень общительны, и их всегда окружает большое количество друзей. А это может напрягать потенциальных партнеров. Глядя на девушку-Близнеца, которая предпочитает активное общение с близкими и при этом просто купается во внимании со стороны ее окружения, парень испытывает недовольство.

Он считает, что большую часть времени его визави должна посвящать ему, а не кому-то другому, а тем более такому большому числу людей. Таким образом, причиной того, что женщины-Близнецы отталкивают от себя представителей противоположного пола является их экстравертность, вселяющая неуверенность в потенциальных партнеров.

Рак

Дамы, родившиеся под созвездием Рака, очень романтичны и отличаются большой эмоциональностью. Они влюбчивы, и, поддавшись чувствам, могут начать относиться к мужчине, которого знают совсем недавно, как к своей второй половине. Хотя так бывает не всегда, из-за своего бурного темперамента женщины-Раки создают именно такое впечатление. Но в большинстве случаев они искренни в своих чувствах даже наивны, и очень хорошо относятся к своему визави, не имея никаких задних мыслей.

Мужчинам кажется, что те только и думают о том, как бы побыстрее захомутать их и выйти за них замуж. А далеко не все современные парни готовы к тому, чтобы связывать себя обязательствами с понравившейся им женщиной. Иногда представители сильного пола так сильно пугаются эмоционального напора со стороны женщин-Раков, что первое свидание становится последним. И зря, потому что мужчины много теряют.

Лев

Если вы относитесь к Львам, то вашей уверенности, обаяния и абсолютного доминирования более чем достаточно, чтобы испугать мужчину. Он не может предложить вам ничего такого, чего у вас еще нет, и он будет видеть в вас конкурента. Вы всегда будете находиться в центре внимания, куда бы вы ни пошли, потому что вы душа компании.

Поэтому заурядный человек никогда не сможет идти в ногу с вами. Ваш партнер должен обладать таким же обаянием и такой же уверенностью в себе, что и вы, и должен быть готов иногда позволить вам взять на себя инициативу. К сожалению, такие мужчины попадаются нечасто.

Дева

Представительницы этого знака зодиака являются олицетворением порядка, продуманности, разумности. Они относятся к перфекционистам, всегда держатся гордо, уверенно, их строгий взгляд смущает мужчин, которые пытаются им понравиться.

Девы готовы прислушиваться к чужому мнению, но в конечном итоге оно мало влияет на их собственное. Они вряд ли когда-то смогут поступиться своими принципами и убеждениями. Поэтому мужчины и опасаются вступать в близкие отношения с Девами, которые во всем стремятся к совершенству и не готовы идти ни на какие компромиссы.

Весы

Представители этого знака всегда пытаются найти правильное решение, перебирая в своей голове большое количество вариантов. И в большинстве случаев им это удается, они выбирают быть хорошим человеком. Почему это должно пугать мужчину, спросите вы?

Все дело в том, что на мужчин, находящихся рядом с женщиной-Весами, это накладывает определенные обязательства. Они должны соответствовать ей в моральном плане. Кроме того, дамы, рожденные под этим знаком, являются воплощением женственности. Они элегантны и нежны, а значит, партнеру необходимо рядом с ними проявлять мужскую энергию, но не все они на это способны.

Скорпион

С одной стороны, чувственность дам-Скорпионов весьма привлекательна для представителей противоположного пола. Но одновременно она и пугает их. Они понимают, что должны чем-то завоевать их, продемонстрировать, в чем состоит их привлекательность.

Сила женщин-Скорпионов состоит в том, что они не боятся прямо говорить о том, что им нужен партнер такой же чувственный, нежный, уделяющий им много внимания. Далеко не все соответствуют их идеалу. Мужчины начинают сомневаться в себе, злиться и ревновать безумно привлекательных женщин-Скорпионов к другим представителям сильного пола.

Стрелец

Женщины-Стрельцы любопытны, как Овны, и также жаждут внимания и поклонения, как Львы. И ничто не может помешать им достичь того, чего они хотят в своей жизни, которой они стремятся наслаждаться в полной мере. Далеко не все мужчины могут сопровождать их на этом пути. Видя перед собой умную, красивую, предприимчивую женщину, они понимают, что ее стандарты слишком высоки для них. И боятся даже подходить к таким особам, считая, что те слишком хороши для них.

Козерог

Женщины-Козероги столь же амбициозны и столь же успешны, как и Стрельцы. Они много трудятся и добиваются больших высот, в том числе и в работе, и в самосовершенствовании. Неудивительно, что и к мужчинам они предъявляют высокие требования, и это внушает последним страх. Они понимают, что им вряд ли удастся дорасти до партнерши-Скорпиона, поэтому они будут ею отвергнуты. Так зачем зря тратить время на ухаживания?

Водолей

Дама-Водолей отличается своенравным, мятежным и при этом очень сильным характером. Ее трудно сломить морально или физически. Кроме того, она прямолинейна, и если ей что-то не нравится в мужчине, она прямо говорит ему об этом. А еще она импульсивна, непредсказуема, может внезапно все бросить и отправиться в дальнее путешествие. Указанных черт более чем достаточно, чтобы мужчина побоялся связывать свою жизнь со столь свободолюбивым существом.

Рыбы

Женщины, рожденные под созвездием Рыб, отличаются мощной интуицией и большим влиянием на людей. Иногда они даже не отдают себе отчета в том, что обладают такой внутренней силой. Такие дамы очень проницательны и при желании могут успешно манипулировать окружающими. Понимая это, мужчины опасаются общаться с потенциальный партнершей, которая может читать их мысли.