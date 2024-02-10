После запрета на найм родственников в кадастровой службе Северодвинска остался один человек

25 чиновников были вынуждены оставить свои посты в Службе земельно-кадастрового учёта Северодвинска после того, как новая правительственная инструкция запретила совместную работу близких родственников в государственных учреждениях. Единственным сотрудником службы остался её руководитель.

Глава ведомства, 56-летний Антон Дмитриев, жалуется: теперь трое его детей, жена, тёща, двоюродный брат и племянницы с мужьями остались без работы. На скромное жалование чиновника такую большую семью не прокормить, а другой подходящей работы для его родственников в городе просто нет. Дмитриев намерен обжаловать новые правила в суде и уверен в успехе, ведь председатель местного суда – двоюродный дядя чиновника.

С подобными проблемами, хоть и в меньшем объёме, столкнулись и другие госорганы Северодвинска: так, детям мэра пришлось покинуть посты его заместителей, а глава налоговой службы была вынуждена развестись с мужем.

– Я думаю, что эти правила несправедливы, – говорит Антон Дмитриев. – Мои дети ведь ничего больше не умеют. Куда они пойдут? Сразу после окончания 9 класса они заняли посты начальников отделов в кадастровой службе. Ничем другим в жизни не занимались. А у меня печень больная и скоро пенсия. Как мне одному прокормить всех этих оболтусов? Если правительство не изменит своего решения, то вскоре большая часть госучреждений опустеет, а оставшиеся их сотрудники пойдут по миру.

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