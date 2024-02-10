 

Сотни тысяч американцев требуют установить памятник Богдану Хмельницкому

10.02.2024, 13:33, Разное
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Более 200 тысяч американцев подписали петицию к президенту Джо Байдену с просьбой установить в США памятник гетману Войска Запорожского Богдану Хмельницкому.

Война в УкраинеКак рассказал в эфире Fox News председатель Североамериканского общества хранителей истории Роберт Хинкли, даже для профессиональных историков фигура предводителя национально-освободительного восстания против поляков до недавнего момента оставалась неизвестной.

– Благодаря русскому президенту десятки миллионов граждан США узнали об этом герое, а ведь он был великим человеком. Такая фигура заслуживает права быть увековеченной в граните на американской земле, ибо он боролся за свободу, – сообщил историк.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала оперативно рассмотреть вопрос – монумент Хмельницкому может быть установлен в одном из городов США уже летом 2024 года.

– Мы изучим биографию этого деятеля, но если он и правда борец за свободу – то никаких проблем поставить ему памятник в Нью-Йорке или Вашингтоне нет, особенно если средства на него будут собраны самими гражданами, – написала пресс-секретарь в своём X (бывший Twitter).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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