Мнение: Слова в обмен на территории

До визита Такера Карлсона в Москву многие думали, что речь идёт про журналистику. В январе 2024 в украинских застенках погиб журналист Гонсало Лира, за которого вступались в том числе Такер Карлсон и Илон Маск. Полёт Карлсона в Россию, к Владимиру Путину, можно было истолковать как демонстративный ответ убийцам журналистов: дескать, борцы с «русской пропагандой», попробуйте-ка теперь заткнуть меня.

И действительно, заткнуть Такера Карлсона не вышло: только на площадке Илона Маска интервью с Путиным набрало за пару дней уже 150 млн просмотров. Демпартия США, фасад глубинного государства, контролирует крупные СМИ и соцсети, однако она оперирует полчищами безымянных ботов, отрядами невидимых модераторов-карателей и обезличенными страницами сайтов. Крупных и ярких личностей на стороне глубинного государства мало, так что когда звёзды уровня Илона Маска и Такера Карлсона хотят что-то донести до своей аудитории, все барьеры оказываются бессильными: их нельзя забанить, их нельзя заглушить, у них нельзя отобрать микрофон.

Было приятно смотреть, как Хиллари Клинтон, носящая неофициальный титул главной ведьмы США, беспомощно возмущалась предстоящим интервью, называя Такера Карлсона «полезным идиотом», который «повторяет за Путиным» (ссылка). Компьютерные игроки называют такое поведение медицинским термином «нибомбит». Огромный контраст с сильной и уверенной в себе госпожой Клинтон двадцатилетней давности, которая технично накормила Такера Карлсона ботинком во время ток-шоу. Тогда молодой Карлсон сказал, что её мемуары никогда не станут популярными, а они внезапно набрали миллион продаж (ссылка).

Менее влиятельные представители глубинного государства и крупные американские СМИ также пытались вести огонь на подавление, но их неуклюжая критика Карлсона только подогревала интерес к интервью. Забавно, что на этот раз никому даже в голову не пришло исполнить стандартный трюк, заявив, будто «Карлсон привёз Путину чёрную метку». Когда же интервью, наконец, вышло в эфир, стало ясно, что дела обстоят значительно интереснее, чем можно было предположить.

Просмотреть интервью или прочесть его текстовую расшифровку можно на сайте нашего президента (ссылка). На этот раз я особенно настоятельно рекомендую ознакомиться с первоисточником, так как речь идёт про историческое событие, которое будет влиять на нашу политику ещё много лет. Также рекомендую посмотреть наш с Кримсональтером подробный разбор интервью в Клубе Зелёной Свиньи (ссылка), он выйдет завтра, в воскресенье, в 17:00.

Самое интересное в интервью — не исторические факты, которые мы, в России, и так более-менее знаем, а тот факт, что Такер Карлсон, будучи формально журналистом, выступал в роли переговорщика со стороны США. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

…на логичный вопрос, кто такой Карлсон, и почему его нужно воспринимать как переговорщика, у вашего покорного слуги есть прямой ответ в виде цитаты из Хилл [американская политическая газета]:

«Дональд Трамп-младший, старший сын бывшего президента Трампа, заявил на этой неделе, что консервативный медийщик Такер Карлсон мог бы стать хорошим кандидатом на пост вице-президента для своего отца»…

В последний месяц шансы на победу Дональда Трампа столь значительно выросли, а его конкуренты допустили столько тяжёлых промахов, что не привязанные намертво к Демпартии крысы уже начали осторожно перекрашиваться в трампистов. Поэтому сейчас Дональд Трамп — самый вероятный президент США, а Такер Карлсон — или будущий вице-президент, второе по важности лицо государства, или как минимум влиятельный представитель новой власти.

Таким образом, Такер Карлсон своим визитом безмолвно сказал примерно следующее: «я представляю следующего президента США. У нас на столе лежит Украинский кризис, из которого Америка хотела бы выйти с минимумом потерь. Давайте обсудим возможную сделку по этому вопросу».

Как показывает исторический опыт, мистер Карлсон спокойно сдал бы нашему президенту всю Украину, даже с кусочком Польши в придачу, однако это была бы тяжёлая сделка, которую пришлось бы долго прорабатывать и с большими усилиями протаскивать через Конгресс. Поэтому, прослушав лекцию по истории восточной Европы, Такер Карлсон с видимым облегчением осознал, что критической точкой, после которой начинают расти ядерные грибы, является не Львов, а Крым.

Это ясно из коротких комментариев журналиста, которые он записал сразу после интервью в Кремле и из своего гостиничного номера (русский, английский). Он там прямо объясняет публике, что Крым безусловно русский, что демократическая пропаганда лжёт, и что Россия не собирается перекрашивать карту мира в свой цвет, так как мы самая большая страна мира с огромными запасами природных ресурсов, и так как наш главный дефицит — люди, а не территории. Также, из забавного, там Такер Карлсон хвастается толстой старомодной папкой на тесёмках, которую ему вручили после беседы. Мы-то с вами понимаем, что внутри ксерокопии писем Богдана Хмельницкого и тому подобные раздаточные материалы, но американские конгрессмены при виде этой папки наверняка ощутили холодок в спине. «А вдруг это компромат? А вдруг агенты КГБ сняли на скрытую камеру мои шалости, и в папке лежат доказательства, что я гетеросексуал? Такер Карлсон — опасный парень теперь».

По мере развития диалога, ближе к концу интервью, мирная формула Карлсона приобретает практически законченный вид:

1. Стороны фиксируют ситуацию, которая к моменту заключения сделки будет на земле. Города, которые на тот момент будет ещё контролировать президент Зеленский, остаются за президентом Зеленским. Территории, занятые доблестной русской армией, отходят России.

2. Такер Карлсон в качестве вице-президента США прилетает в Киев, собирает местные власти на закрытое совещание и показывает пальцем на первую страницу украинской Конституции: «вот тут, между третьей и четвёртой статьёй, вставляете отречение от Гитлера и запрет нацистской пропаганды».

3. НАТО трубит во все СМИ, что победила на Украине, не дав злым русским захватить гордое маленькое государство, как они якобы собирались, а русские делают вид, будто ужас как разочарованы своим «поражением».

Процитирую соответствующий фрагмент из интервью:

Т.Карлсон: Готовы ли Вы сказать, например, НАТО: поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним в том виде, в каком она сейчас.

В.Путин: Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, – я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши «партнёры», оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся.

Тут всё совершенно прозрачно:

— Окей, Vladimir, мы готовы слить вам Украину, но нам нужно сохранить лицо.

— Никаких проблем, пока вы готовы платить. Придумайте какой-нибудь сценарий, мы подыграем.

Сейчас на календаре февраль 2024. Выборы Трампа пройдут в ноябре 2024. Если его выберут, что ещё далеко не предрешено, дальнейший ход событий может быть, например, таким.

Ноябрь-декабрь 2024 уйдут на послевыборную борьбу с проигравшими и наведение порядка в Белом доме, а в январе 2025 может уже начаться процедура обрубания старых хвостов, в том числе и украинского. Переговоры с господином Зеленским или с его преемником, а также согласование сделки с Кремлём займут около полугода, так как у США стойкая репутация болтунов, из-за чего Россия будет требовать твёрдых гарантий на каждое обещание. Таким образом, примерно в июле 2025 сделка может быть заключена, после чего США и Киев объявят о своей блестящей победе, а Россия получит то, ради чего мы, собственно, и вынуждены были Спецоперацию начать.

Напомню, что Владимир Зеленский сделал многое, чтобы стать личным врагом Дональда Трампа, и что всю возможную пользу из Украинского кризиса США уже извлекли. Для президента Трампа Украина будет всего лишь балластом, который надо побыстрее отцепить от гондолы дырявого звёздно-полосатого дирижабля, чтобы переключиться на решение других проблем.

Американские СМИ — вот те самые, демократические — замечают тем временем, что продержаться сколько-нибудь долго Киеву будет непросто. Блумберг почти прямым текстом пишет, что смещение Залужного было жестом отчаяния, на который Зеленского толкнула слабость (ссылка). Политико констатирует, что снарядный голод на Украине так до сих пор не преодолён: русская артиллерия стреляет в 10 раз раз чаще, парализуя тем самым действия киевских войск (ссылка).

Что же, итоговая сделка будет заключаться, как выражается Сергей Лавров, «с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле». Наше военно-политическое руководство явно настроено по-максимуму беречь жизни русских солдат, избегая масштабных штурмов и рискованных операций, однако фронт всё же движется, а экономика и военная машина Украины балансируют уже на грани коллапса. Возможно, к тому моменту, когда американцы дозреют до подписания сделки, карта Украины будет выглядеть уже совершенно иначе, чем сейчас.