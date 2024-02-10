 

Захарова назвала истерикой реакцию Белого дома и Госдепа из-за интервью Путина

10.02.2024, 12:43, Разное
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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила свои мысли о реакции Белого дома и Госдепартамента США на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в интервью для газеты «Известия».

Она вспомнила слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который несколько лет назад упоминал о так называемой игре «Кто первый моргнет» (Chicken game). Захарова оценила реакцию США на это интервью и отметила, что, по ее мнению, американцы сначала попытались не показать реакции, но затем всё же ответили. Она также подчеркнула, что комментарии американской стороны к беседе Путина с Карлсоном лишь подтверждают лживость подходов американского руководства.

Захарова также отметила, что в США произошла некая истерика: Белый дом, Госдепартамент и основные американские СМИ активно комментировали и обсуждали интервью, призывая не обращать на него внимание.

Интервью Путина с Карлсоном было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в социальной сети X ночью 9 февраля, а утром того же дня его опубликовали на сайте Кремля. В течение нескольких часов публикация Карлсона с интервью набрала десятки миллионов просмотров.


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