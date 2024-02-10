НЛО на трассе 311

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10.02.2024, 7:22, Разное
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Муниципалитет Сан-Педро-де-Колалао, одного из самых важных туристических городов Тукумана (Аргентина), шокировал своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав фотографии объекта, сделанные 1-го февраля женщиной, которая ехала со своим мужем по трассе 311.

Снимки были сделаны Риной Валле Хуарес, которая в первый день этого месяца, около 8 часов утра, увидела овальный объект в голубом небе Сан-Педро, занесённый в каталог как неопознанный летающий объект.

– Она ехала с мужем по трассе 311, недалеко от перекрёстка Сарате. В небе нашего любимого городка Сан-Педро она смогла наблюдать то, что, по-видимому, представляло собой неопознанный летающий объект, спускающийся в сторону гор, — рассказали в муниципалитете.

В комментариях, фотограф этого объекта подробно рассказала о своём последнем путешествии.

– Это было что-то невероятное, что оказало на меня большое влияние, и тем более, когда я увеличивала каждую фотографию и изучала её, — объяснила женщина в посте сделанным в соцсети.

– На последней фотографии я ещё больше взяла. Корабль был замечен и я продолжала смотреть вверх, там были ещё три точки чёрного цвета, которые я увидела позже, когда немного приблизила изображение. Это было похоже на квадрат и два круга. Правда состоит в том, что я не перестаю удивляться тому, что случилось со мной и моим мужем Рене, — рассказала женщина.


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