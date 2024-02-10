Мнение: Бедная девочка на крае ночи

Мы сегодня уже в курсе, чем дело в итоге кончится: да, несмотря на все попытки максимально замотать и заболтать “дело” со стороны российских спортфункционеров (упирались как бараны почти до самого конца 2023 года) – все-таки вода камень точит, а Камилу Валееву таки признали “допингисткой”, и как бы “российское” (по факту в любом случае нет) “командное золото” в итоге все равно отобрали. Здесь можно прочесть, как это всё воспринималось в самом начале истории – мой пост от 9 февраля 2022 года.

Вообще, вот время было! Буквально “на краю ночи”: еще идет крайне странная, муторная “Олимпиада” в ковидном Китае, китайцы с явной ненавистью ко всем припершимся “невовремя” своим “гостям” беззаветно “борются с ковидом”, РФ-спортсмены выступают без флага и гимна на птичьих правах в белых одеждах, как призраки, атмосфера крайне гнетущая – а в России все делают из себя бодрячков, хотя до финального, решающего шага в пропасть остается буквально всего 2 недели.



“Новое татарское чудо в фигурном катании” – заголовок статьи о Камилле Валеевой

Утро 9 февраля началось для любителей фигурного катания неспокойно. Сердце разрывалось из-за того, что российские спортсмены, которые доминировали в этом олимпийском цикле, могут лишиться командного золота

В общем, у России на Олимпиаде очередной допинг-скандал. И смех, и грех. А главное – в чем?? В фигурном катании! Получается, для того, чтобы крутить все эти тройные аксели, тоже нужен допинг?

Вообще, по идее – да; насколько я понимаю, нынешняя “фигурка”, во многом стараниями Тутберидзе (а попалась одна из ее учениц), превратилось в крайне энергозатратный вид “спорта” – там надо прыгать, прыгать и прыгать. В весьма быстром темпе. А занимаются этим худые даже не подростки, а девочки (у которых, по некоторым данным, разными ухищрениями искусственно замедляется процесс полового созревания – именно для того, чтобы прыгалось лучше; широкий таз и реальные груди мешают женщинам делать в воздухе нужное количество оборотов).

Сейчас на Олимпиаде обвиняют некую Камилу Валееву; я посмотрел – ей всего 15 лет! А физические затраты – как у грузчика. Вдуматься: 15-летняя девочка участвует во ВЗРОСЛОМ соревновании, соревнуется на равных с теми, кто гораздо старше. Как ей это удается? Могут ли для такого дела понадобиться некие вещества, чтобы стать еще “быстрее, выше, сильнее”?

Глупо спорить, что нет.

Чем дальше, тем больше меня отвращает сама идея нашего участия в этой Олимпиаде. Зачем мы вообще туда приперлись? Ради чего? Уж всё “мировое сообщество” всеми способами давало и дает понять, что НАМ ТАМ НЕ РАДЫ. Почему не прислушаться? Зачем настойчиво лезть в окно, если гонят в дверь?

По большому счету, даже самые ярые патриоты давно согласны, что у нас в России “едят допинг”. Вся реальная линия защиты заключается в том, что “допинг едят все, а ловят только нас, Ыыыы-ыыыы, это потому, что нас не любят, это несправедливо…” и т.д. Ну так, даже если да – так тем более: как ловили, значит, так и будут ловить, причем – с еще большим злорадством. Типа “Нет, эти русские неисправимы!!”

Опять, получается, выставили себя на посмешище. Чудеса в российском спорте всё какие-то однообразные. Одно утешает: даже если в итоге “сборную по фигурному катанию” дисквалифицируют” – на Россию позор не распространится. Россия ведь, как известно, на этой Олимпиаде не представлена и не выступает (2022)

Валееву жалко очень. Хотя, по здравому размышлению, ее бы все равно выкинули в помойку, как и кучу девочек-фигуристок до нее и после нее, с допингом или без. Тебе 16 лет, и ты уже пенсионерка, иди, бутылки собирай. То, что реакция на СВО в итоге снесла всю эту “фабрику Тутберидзе” для услады глаз старых богатых педофилов, и Россия перестала участвовать в этой жуткой торговле детским мясом – наверно, одно из немногочисленных благодеяний СВО в глобальном масштабе.