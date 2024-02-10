Обладает антивозрастным эффектом и отлично увлажняет: польза молочной кислоты для кожи, где содержится и практические советы

Многие кремы и сыворотки обещают улучшить цвет лица всего за несколько применений. Так ли это на самом деле, каждый решает сам. Но одно можно сказать наверняка: некоторые ингредиенты и домашние средства известны на протяжении веков и продолжают хорошо работать и сегодня. Один из них – молочная кислота. Этот настоящий усилитель красоты на самом деле содержится во многих продуктах, которые мы едим каждый день. Молочная кислота также есть в нашем организме. В сегодняшней статье мы расскажем, почему она может творить чудеса, особенно для кожи, и как получить от нее максимальную пользу.

Что такое молочная кислота

В природе молочная кислота образуется в основном в результате процессов ферментации, а в других случаях ее производят химически в лаборатории. Кислота образуется в нашем организме при расщеплении молекул глюкозы. Очень часто она является побочным продуктом энергетического обмена и образуется в мышцах во время активных физических нагрузок, например при поднятии тяжестей или силовых тренировках.

Где она содержится

Молочная кислота содержится не только в молочных продуктах, таких как молоко, сыворотка, йогурт, сыр, кефир или творог. Она также есть в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, кимчи, а также в пиве, закваске, яблочном уксусе и многих овощных соках, таких как томатный. Некоторые фрукты содержат определенное количество молочной кислоты, в первую очередь яблоки.

Конечно, индустрия красоты уже давно открыла для себя косметический потенциал данного соединения. Многочисленные кремы, маски для лица, пилинги и сыворотки содержат этот эффективный ингредиент, нежно балуя кожу.

Почему молочная кислота так полезна для кожи

Молочная кислота обладает массой преимуществ для кожи. И вот самые важные из них:

Пилинг. Молочная кислота обладает свойством разрывать связи между мертвыми и здоровыми клетками кожи. Таким образом мягко отшелушивается верхний ее слой. Пилинг стимулирует обновление кожи и придает цвету лица здоровое, свежее сияние. Увлажнение. Молочная кислота действует как своеобразная губка для кожи. Она высасывает влагу и транспортирует ее в более глубокие слои кожи. Антивозрастной эффект. Молочная кислота является одним из самых популярных и эффективных средств против старения. Мягко отшелушенная и оптимально увлажненная кожа выглядит моложе. Молочная кислота также обладает способностью стимулировать выработку собственного коллагена в организме. Это не только помогает скорректировать морщины, но и уменьшает целлюлит. Осветляющий эффект. Регулярное использование высококачественной сыворотки с молочной кислотой уменьшает пигментные пятна, обеспечивая ровный цвет лица.

Практические советы по использованию

Следует выбирать косметические продукты с молочной кислотой исключительно высокого качества. Приоритет здесь имеет органическая косметика. Он не содержит никаких подозрительных добавок, способных нанести вред здоровью кожи. Ниже представлены советы, которые следует принять во внимание при использовании средств по уходу за кожей с молочной кислотой.

Тип кожи

Каждая кожа уникальна. Она может очень хорошо реагировать на молочную кислоту или проявлять симптомы аллергии. В зависимости от типа вашей кожи следует правильно выбрать и адаптировать продукт, а также способ его применения. Будьте особенно осторожны, если у вас чувствительная кожа. Всегда сначала проводите кожный тест на переносимость.

Концентрация

В большинстве косметических продуктов молочная кислота присутствует в концентрации от 5 до 30%. Чтобы найти оптимальный вариант для вашей кожи, было бы разумно начать с более низкой концентрации. Впоследствии ее можно постепенно увеличивать.

Частота использования

Если вы используете продукты с высокой концентрацией молочной кислоты, лучше снизить частоту процедур. Достаточно одного раза в неделю. Кремы с меньшей концентрацией можно наносить на кожу гораздо чаще.

Дополнительное увлажнение

Молочная кислота отлично увлажняет кожу. Однако в некоторых случаях, например если у вас сухой или смешанный тип кожи, этого может быть недостаточно. После использования продуктов, содержащих молочную кислоту, следует обеспечить дополнительное увлажнение. Для этого идеально подойдут кремы с гиалуроновой кислотой или алоэ вера.

Побочные эффекты

К сожалению, продукты, содержащие молочную кислоту, могут вызвать у некоторых людей покраснение или зуд. В первую очередь это может быть связано со слишком высокой концентрацией вещества или аллергической реакцией. В таких случаях следует прекратить использование продукта и немедленно обратиться к дерматологу.

Также нежелательно использовать продукты с молочной кислотой, если у вас на коже есть раны, а также при некоторых кожных заболеваниях, например розацеа.

И последнее, но не менее важное: вам следует быть осторожными с сочетанием различных продуктов по уходу за кожей. Это означает, что, если вы используете другие средства, содержащие, например, витамин С, салициловую кислоту или ретинол, необходимо тщательно подобрать количество, концентрацию и частоту использования продукта с молочной кислотой.