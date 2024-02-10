Мнение: О глупых россиянах: поводили за нос и обвели вокруг пальца… Шо, опять?

Но как же легко носы этих russians даются в лапы и руки всяким поводырям! Только диву даёшься…

Сейчас интернет наполнен стонами о потере последней надежды. Или — последнего Надеждина. Но с «обнадеживающими» словами, что это на самом деле признак скорого конца. Мол, #Кремль — засс@л.

Ау, ребята! Окститесь…

Вы совсем что ли дети наивные, несмотря на седину в волосах?

Не видите разве, как вас всех поимели и развели просто в два хода?

И ежу понятно, что вся предвыборная кампания «оппозиционного» Бориса Надеждина велась по сценарию и под прямым контролем Кремля. Которому этот давний знакомец замглавы АП РФ Сергея Кириенко просто старательно подыгрывал. Ну ведь всё же просто, как дважды два.

У АП РФ на этих выборах главная проблема состояла не в том, как «перевыбрать Путина». И не в том, как «нарисовать» ему 86% за. У апешечки главная головная боль — увеличение явки на 100% предсказуемых выборах. Ибо за последние три-четыре года пенсионеров явно поубавилось, а молодёжь к избирательным урнам нужно ещё завлечь. И тут как нельзя лучше — «интрига» хоть какая-нибудь.

Итак, есть задача: привести на выборы тех, кто считал их бессмысленными и не хотел идти голосовать. И в этом смысле кампания Бориса Надеждина сработала идеально. как по-писаному. Хотя: почему как? Короче, её можно рассматривать как «прогрев» той части электората, которая изначально была настроена #выборы игнорировать и не интересовалась ими.

Что получилось в итоге?

Значительное число таких людей все-таки проявило интерес к «избирательной» кампании. Одни лично поучаствовали в ней, поставив подпись «за Надеждина». Другие поверили в то, что у них появился «свой» кандидат. Третьи просто услышали о выборах и заинтересовались. То есть операция по их вовлечению прошла результативно.

Да, после решения ЦИК «отказать в регистрации» кто-то снова разочаруется и решит на #выборы не идти. Но будут и те, — причём их будет в разы больше, — кто уже втянулись в электоральную историю. Кто сформировали определенные ожидания и надежды. Кто хотят теперь хот как-то «отыграться».

Вот все эти люди, несмотря на отсутствие Бориса Надеждина в бюллетенях, всё-таки пойдут в марте на избирательные участки и проголосуют за кого-то, кто в любом случае устраивает #Кремль. Скорее всего, главным выгодоприобретателем тут будет кандидат от «Новых людей», вполне «системный» Владислав Даванков. И я давно всем говорил, что Борис Надеждин — работает на него.

Но в итоге явка будет приемлемой, что легитимизирует «перевыборы Путина». Что и нужно Кремлю.

#Путин труханул, говорите?

А может, просто: «без лоха и #жизнь плоха»?

Себа в зеркале не видите разве именно что «лохом»?

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