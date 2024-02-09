 

Оптимальное время для чистки зубов: утро или вечер?

09.02.2024, 22:00, Разное
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Стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что утром перед завтраком следует чистить зубы, а после приема пищи желательно использовать ополаскиватель. Это мнение поддерживается многими стоматологами в различных странах, так как такой подход снижает риск развития кариеса.

Зубной налет необходимо удалять до еды, чтобы предотвратить активное размножение бактерий и разрушение эмали под воздействием продуктов метаболизма. Вечерняя чистка также важна, особенно перед сном, чтобы избежать накопления пищевых частиц и сахаров в ротовой полости, что может привести к плохому запаху и развитию кариеса.

Пропускать чистку зубов не рекомендуется, так как налет может стать плотным и трудноудаляемым, что повлечет за собой проблемы с зубами. Помните, что забота о зубах – залог здоровья всего организма.


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