Оптимальное время для чистки зубов: утро или вечер?

Стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что утром перед завтраком следует чистить зубы, а после приема пищи желательно использовать ополаскиватель. Это мнение поддерживается многими стоматологами в различных странах, так как такой подход снижает риск развития кариеса.

Зубной налет необходимо удалять до еды, чтобы предотвратить активное размножение бактерий и разрушение эмали под воздействием продуктов метаболизма. Вечерняя чистка также важна, особенно перед сном, чтобы избежать накопления пищевых частиц и сахаров в ротовой полости, что может привести к плохому запаху и развитию кариеса.

Пропускать чистку зубов не рекомендуется, так как налет может стать плотным и трудноудаляемым, что повлечет за собой проблемы с зубами. Помните, что забота о зубах – залог здоровья всего организма.