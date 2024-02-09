 

Рост продаж роботов-собак и роботов-помощников в России за 2023 год

09.02.2024, 20:50, Разное
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Продажи роботов-собак в РФ увеличились на 55%, а роботов-помощников — на 41% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, по данным издания “Ведомости”, ссылкающегося на аналитическую платформу “Платформа ОФД”.

Рост продаж затронул недорогие устройства в ценовом диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей. Они представляют собой либо игрушечных питомцев, либо колесных роботов с микрофоном, видеокамерой и голосовым управлением, часто покупаемые для развлечения детей. Хотя “Платформа ОФД” не предоставила конкретных цифр, они утверждают, что было продано десятки тысяч таких устройств. Согласно данным компании, наибольшей популярностью пользовались роботизированные “неваляшки” с микрофоном, видеокамерой и возможностью синхронизации со смартфонами. Они чаще всего используются для игры с реальными домашними животными и дистанционного наблюдения за ними.

Аналитическое агентство Telecom Daily сообщило, что рынок домашних роботов в РФ ежегодно растет на 25-30%. Этот рост стимулируется снижением цен на устройства и расширением их функционала.

“В целом интерес к таким устройствам сейчас увеличивается. Они могут быть хорошим тренажером для детей”, – добавил бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк.


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