iFixit: разрешение экранов Apple Vision Pro ниже заявленного 4К

Специалисты компании iFixit провели тщательный анализ внутренних компонентов гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro и пришли к выводу, что разрешение экранов устройства не соответствует заявленному 4К. Подробности и другие важные нюансы, выявленные в результате вскрытия новинки, были подробно описаны в их текстовом обзоре.

Фактическое разрешение каждого экрана Apple Vision Pro составляет 3660 на 3200 пикселей, тогда как стандарт 4К предполагает разрешение 3840 на 2160 пикселей. Это означает, что общее количество пикселей на одном microLED-дисплее гарнитуры составляет 11 437 866 пикселей, что ниже заявленного объема в 23 млн пикселей на два экрана, указанного в официальных промо-материалах Apple.

Несмотря на небольшое расхождение с заявленными параметрами, характеристики экранов Apple Vision Pro остаются впечатляющими. При площади матрицы в 6,3 квадратных сантиметра, плотность изображения достигает 3386 ppi. Это означает, что в площадь одного пикселя данной гарнитуры можно уместить 50 пикселей современного iPhone.

Дополнительная разборка гарнитуры также показала, что фактическая емкость ее аккумулятора значительно отличается от заявленной. Разница составила 20% в пользу Apple. Считается, что компания намеренно не раскрыла истинную емкость аккумулятора, чтобы продлить срок его службы до 80%.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступила в продажу в США 2 февраля 2024 года. Предварительно чебоксарцы оказались одними из главных покупателей этой модели.