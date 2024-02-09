 

iFixit: разрешение экранов Apple Vision Pro ниже заявленного 4К

09.02.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты компании iFixit провели тщательный анализ внутренних компонентов гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro и пришли к выводу, что разрешение экранов устройства не соответствует заявленному 4К. Подробности и другие важные нюансы, выявленные в результате вскрытия новинки, были подробно описаны в их текстовом обзоре.

Фактическое разрешение каждого экрана Apple Vision Pro составляет 3660 на 3200 пикселей, тогда как стандарт 4К предполагает разрешение 3840 на 2160 пикселей. Это означает, что общее количество пикселей на одном microLED-дисплее гарнитуры составляет 11 437 866 пикселей, что ниже заявленного объема в 23 млн пикселей на два экрана, указанного в официальных промо-материалах Apple.

Несмотря на небольшое расхождение с заявленными параметрами, характеристики экранов Apple Vision Pro остаются впечатляющими. При площади матрицы в 6,3 квадратных сантиметра, плотность изображения достигает 3386 ppi. Это означает, что в площадь одного пикселя данной гарнитуры можно уместить 50 пикселей современного iPhone.

Дополнительная разборка гарнитуры также показала, что фактическая емкость ее аккумулятора значительно отличается от заявленной. Разница составила 20% в пользу Apple. Считается, что компания намеренно не раскрыла истинную емкость аккумулятора, чтобы продлить срок его службы до 80%.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступила в продажу в США 2 февраля 2024 года. Предварительно чебоксарцы оказались одними из главных покупателей этой модели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика