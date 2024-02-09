 

О действующих ограничениях для изъятий из нацрежима

09.02.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сложная система механизмов реализации национального режима при закупках для государственных и муниципальных нужд представляет собой вызов, на который правительство обращает внимание. Эксперт Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд им. А. Б. Соловьева НИУ ВШЭ, Александр Бурков, подчеркивает, что унификация этих мер затруднена из-за различий в регулировании, основанном на разных законодательных актах.

Вопросы предоставления национального режима при закупках (44-ФЗ) и закупках товаров, работ, услуг (223-ФЗ) регулируются различными нормативно-правовыми актами. В первом случае применяется законодательство о контрактной системе, во втором – 164-ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”. Эта сложность требует унификации правил.

Согласно 223-ФЗ, правительство может устанавливать приоритет для закупок отечественной продукции. Однако механизм “импортозамещения” остается затруднительным из-за существующей нормативной базы. Александр Бурков поясняет, что этот механизм ограничен положениями ГАТТ 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе, но не применим к государственным закупкам.

Предлагаемый законопроект исключает прямую ссылку на ГАТТ. Вместо этого он предлагает новую конструкцию, учитывающую международные договоры и предоставление национального режима.

Эксперт считает, что новая конструкция может быть решением для оптимизации правил закупок, учитывая международные обязательства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика