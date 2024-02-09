О действующих ограничениях для изъятий из нацрежима

Сложная система механизмов реализации национального режима при закупках для государственных и муниципальных нужд представляет собой вызов, на который правительство обращает внимание. Эксперт Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд им. А. Б. Соловьева НИУ ВШЭ, Александр Бурков, подчеркивает, что унификация этих мер затруднена из-за различий в регулировании, основанном на разных законодательных актах.

Вопросы предоставления национального режима при закупках (44-ФЗ) и закупках товаров, работ, услуг (223-ФЗ) регулируются различными нормативно-правовыми актами. В первом случае применяется законодательство о контрактной системе, во втором – 164-ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”. Эта сложность требует унификации правил.

Согласно 223-ФЗ, правительство может устанавливать приоритет для закупок отечественной продукции. Однако механизм “импортозамещения” остается затруднительным из-за существующей нормативной базы. Александр Бурков поясняет, что этот механизм ограничен положениями ГАТТ 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе, но не применим к государственным закупкам.

Предлагаемый законопроект исключает прямую ссылку на ГАТТ. Вместо этого он предлагает новую конструкцию, учитывающую международные договоры и предоставление национального режима.

Эксперт считает, что новая конструкция может быть решением для оптимизации правил закупок, учитывая международные обязательства.