В России запустят биомаркировку продуктов питания

С лета 2024 года в России запустят эксперимент по биомаркировке продуктов питания – планируется добавлять в них специальный неперевариваемый QR-код.

По замыслу авторов идеи это позволит упростить выставление претензий непосредственно производителям некачественной продукции.

«Потребитель может заявлять о тех или иных проблемах с качеством, но очень сложно наверняка узнать, что он действительно употреблял тот продукт, на который жалуется, – поясняют в Роскачестве. – Строго говоря, наверняка такое устанавливается только после вскрытия, а это не всегда удобно. Поэтому мы нашли другой выход».

Если эксперимент признают успешным, в будущем для предъявления претензий производителю продуктов будет уже недостаточно одного только письменного заявления и справки от врача – потребуется также предоставить биомаркер.

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