Рупор кремлевской пропаганды: Строительство Сталин-Центра

О текущем ходе работ по строительству Сталин-Центра в Нижегородской области.

Руководитель Борского местного отделения НРО КПРФ Зоров Алексей Юрьевич предоставил видеоотчет о проделанной работе по строительству СТАЛИН-ЦЕНТРА в городе Бор Нижегородской области.

На текущий момент построен первый (цокольный) этаж строящегося здания музея, залиты перекрытия между первым и вторым этажом. Строится лестница для проведения работ на втором этаже. Строительство ведется на территории всего участка СТАЛИН-ЦЕНТРА.На фото: руководитель военно-исторического клуба «Левый берег» Анатолий Захаров, товарищ из Республики Колумбия Cristian Arturo Galindo Supelano и первый секретарь Комитета Борского местного отделения НРО КПРФ Алексей Зоров на территории строительства "СТАЛИН-ЦЕНТРА" в Нижегородской области.

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