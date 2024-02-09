Мнение: Американцы всё ещё богаче нас

Вышел индекс Биг Мака за 2024 год. В США этот гамбургер стоит 5 долларов 15 центов (ссылка). В России, которую покорные составители индекса проигнорировали в этом году, Биг Мак стоит 186 рублей, он у нас теперь переименован в Биг Хит (ссылка).

Средняя зарплата в США примерно 4100 долларов, за вычетом налогов, которые я грубо взял как 20% (ссылка). На такую зарплату можно купить 800 Биг Маков.

Средняя зарплата в России за вычетом налога в 13% составляет 65 тысяч рублей. Это 350 Биг Маков.

Как видите, если считать в гамбургерах, то мы от США значительно отстаём. Но надо учесть, что в России гамбургеры вкусные, тогда как американские макдональдсы по уровню на две ступени ниже, качество еды и обслуживания там как в привокзальных забегаловках из лихих девяностых.

Можно подсчитать и в иных единицах.

Визит к аллергологу в США — 200 долларов (очень грубо). Получается 20 посещений врача на одну среднюю зарплату, и это не считая исследований, которые в США также стоят несуразно дорого. Визит к платному аллергологу в России — 1500 рублей. Это 43 визита, при этом в России, в отличие от США, есть и неплохая бесплатная медицина.

Если считать в автомобилях, то Россия снова сильно отстанет от США — даже с учетом конских расценок на американский аналог ОСАГО. По айфонам тоже ситуация не в нашу пользу. По недвижимости сложно определить, я не нашёл удобной статистики по США, хотя она наверняка есть. Но вот в Алабаме, например, средний дом стоит 271 тысячу долларов, или 66 средних американских зарплат (ссылка). Российские 66 средних зарплат — это 4,3 млн рублей. Вполне хватит на дом в российском аналоге Алабамы, я полагаю.

В целом, если подвести итог, американцы всё ещё существенно богаче россиян. Не в 20+ раз, как в советские времена, когда элементарные джинсы и жвачка были предметами роскоши, но, может быть, в два раза, как показывают индекс Биг Мака и сравнение размера экономик по ППС.

Следовательно, нам есть куда расти. Надо надо больше и лучше работать, чтобы как минимум догнать американцев.