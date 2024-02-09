“Вишневая кола” – новинка в окрашивании волос: особенности модного тренда весны

Зима позади, а значит, пора освежить не только гардероб, но и образ. В этом сезоне парикмахеры-стилисты пророчат нам новый игривый тренд – окрашивание «вишневая кола». Насыщенный цвет, который внесет в любой образ капельку дерзости, и в самом деле напоминает любимый газированный напиток. Глубокий вишневый оттенок с нотками бургунди и коричневого – настоящий взрыв вкуса, эмоций и ярких красок!

Модный хит

Представьте себе сладкий газированный напиток с переливами рубинового, бордового и коричневого: именно эти оттенки и легли в основу трендового окрашивания под названием «вишневая кола».

По мнению стилистов, это универсальный цвет, который подойдет практически всем. На солнце дразнящий оттенок вишни играет бликами, переливаясь от темно-бордового до ягодного, создавая неповторимый эффект.

Пленительный цвет Cherry Cola – стильный выбор, который поможет освежить весенний образ.

Кому подойдет

«Вишневая кола» прекрасно подойдет многим, однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

Брюнеткам модное окрашивание добавит волосам глубины и сияния и подчеркнет изысканную красоту смуглой кожи. Шатенкам подойдет для создания эффекта омбре или балаяж, добавив образу изюминку. Блондинкам поможет кардинально сменить стиль, однако насыщенный цвет сделает светлую кожу еще бледнее.

Модный тренд придется по вкусу тем, кто готов к экспериментам с внешностью, и хочет добавить красок в свою жизнь этой весной.

Для кого оттенок противопоказан

Увы, но сбросить оковы зимней спячки смогут не все. «Вишневая кола» не подойдет:

Женщинам с розовым подтоном кожи. Этот оттенок невыгодным образом подчеркнет красноту лица. Пожилым леди с сединой. Глубокий цвет сложно поддерживать на посеребренных волосах. Дамам, не готовым к кардинальным переменам. Женщинам, у которых строгий дресс-код на работе: в некоторых сферах деятельности яркие цвета волос могут быть неприемлемы.

Помните, что модный тренд подходит не всем. И прежде чем решиться на окрашивание, оцените свои особенности. А чтобы подобрать идеальный оттенок и технику окрашивания, обратитесь к стилисту-профессионалу. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это осознанно!

Преимущества дерзкого тренда

Окрашивание «вишневая кола» – настоящий must-have весны 2024 года. Оттенки бордо и красного дерева визуально делают волосы более густыми и пышными, кроме того, это многогранный цвет, а насыщенность и глубину тона можно регулировать, добавляя нотки коричневого или фиолетового.

Яркий цвет волос подарит заряд позитива и хорошего настроения, поможет забыть о хмурой зиме и встретить весну с улыбкой.

Недостатки окрашивания

Да, у модного хита немало достоинств, но стоит рассказать и обо всех его минусах. К ним относятся:

Сложность окрашивания. Для достижения желаемого эффекта лучше обратиться к опытному колористу. Быстрое вымывание. При частом мытье вишневые оттенки теряют свою насыщенность и яркость, поэтому требуется регулярное использование тонировочных шампуней и масок. Повреждение волос. Окрашивание, особенно с использованием аммиачных красителей, делает локоны сухими, ломкими и тусклыми. Придется регулярно использовать специальные средства – увлажняющие кондиционеры и питательные маски.

«Вишневая кола» не просто цвет, это стиль жизни. Если вы готовы к переменам, то этот тренд точно для вас!