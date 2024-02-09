Портрет Дзержинского станет обязательным в кабинетах директоров российских школ

Министерство просвещения распорядилось разместить портреты Феликса Дзержинского в кабинетах директоров и в учительских всех школ страны. Такая мера, как считается, должна укрепить порядок и дисциплину.

В ведомстве напомнили, что Дзержинский боролся с детской беспризорностью и в своё время навёл порядок в этой сфере. В своё время Ленин поставил ему задачу сократить число беспризорников и сирот, однако финансирование на строительство детдомов не расширил. Тем не менее, «железный Феликс» с поставленной задачей справился.

«Конечно, мы не одобряем такие методы, но кто-нибудь должен приструнить детей. Дети сейчас, знаете ли, совсем распустились, поэтому начнём с портретов, а дальше посмотрим», – сказал анонимный источник в аппарате министерства.

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