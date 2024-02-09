 

Бизнес просит у властей помощи в решении торговых проблем

09.02.2024, 17:30, Разное
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Российские предприниматели высказывают опасения по поводу возможного ужесточения вторичных санкций и призывают правительство усилить поддержку российских компаний на зарубежных рынках. Особое внимание уделяется не только самим санкциям, но и проблемам, связанным с взаиморасчетами с иностранными контрагентами.

На вчерашнем форуме РСПП руководители крупных компаний запросили создание механизмов защиты от давления на контрагентов и эффективное решение возникающих проблем. Они выдвинули идею нового механизма для проведения платежей и централизованного подхода к решению проблем. Участники международного форума “Неделя Российского Бизнеса” в рамках РСПП выразили опасения относительно условий деятельности на международных рынках. Это обсуждается в контексте разработки новой стратегии внешнеэкономической деятельности правительством.

Вице-премьер Алексей Оверчук подчеркнул важность доступа к зарубежным рынкам для повышения конкурентоспособности российского бизнеса. Он также отметил глобальный тренд формирования макрорегионов через таможенные и торговые союзы. Повышается значимость внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За последние два года были устранены многие барьеры, а также введена новая классификация препятствий на внутреннем рынке. Для поддержки союзной торговли запущена перестраховочная компания ЕАЭС.

Министр экономики отметил снижение доли торговли с Евросоюзом и рост торговли с “дружественными” странами. Для расширения рынков нужны новые соглашения о торговле и защите инвестиций. Работа уже ведется с рядом стран, включая Индию, Саудовскую Аравию и Ирак.

Ведомство также надеется на развитие финансовой инфраструктуры, страхования и перестрахования, а также поддержку инфраструктурных проектов российских компаний за рубежом.


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