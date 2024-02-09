Правительство одобрило поправки о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Правительство приняло проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ до 400 тыс. руб. в год для долгосрочных сбережений на заседании, состоявшемся 8 февраля. Информация об этом появилась на сайте Минфина.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта для согласования с законом о негосударственных пенсионных фондах, определяющим программу формирования долгосрочных сбережений. Если изменения будут приняты, налоговые вычеты будут учитывать доходы, полученные с начала 2024 года по договорам, заключенным после этой даты.

Поправки также содержат дополнительные положения для упрощения процедуры налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды будут обязаны предоставлять налоговым органам информацию о заключенных договорах долгосрочных сбережений, что позволит более эффективно контролировать вычеты.

Законопроект о налоговом вычете был представлен в Госдуму в октябре 2023 года и принят в первом чтении в ноябре. Новые инструменты для долгосрочных инвестиций и накоплений вступили в силу с начала 2024 года.