 

AFP: SpaceX отправит к Луне посадочный модуль Nova-C 14 февраля

09.02.2024, 16:25, Разное
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Американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, планирует запуск лунного посадочного модуля Nova-C, разработанного фирмой Intuitive Machines, 14 февраля 2023 года. Информацию об этом пишет портал Phys.org, ссылаясь на информагентство Agence France-Presse (AFP).

В случае успешного завершения миссии, Nova-C должен приводниться в ударном кратере около южного полюса Луны 22 февраля. Лунный модуль оснащен специализированным оборудованием для анализа окружающей среды, собранные данные помогут Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовить будущие миссии программы Artemis. Nova-C также доставит на Луну скульптуры американского художника Джеффа Кунса, стилизованные под фигуры из воздушных шаров.

В случае успеха, Nova-C станет первым американским устройством, совершившим посадку на Луну после более чем 50 лет с момента завершения программы “Аполлон”, а также первым частным модулем из США, сделавшим это в истории.

Этот запуск следует за неудачной миссией другого частного американского лунного модуля, Peregrine компании Astrobotic, который не смог достичь Луны из-за неполадок после старта.


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