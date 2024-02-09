Мнение: О катарсисе… Почему женщины так легко не видят очевидного?

Одна молодая замужняя дама разрыдалась прямо в примерочной недешёвого столичного бутика. Она только что нашла себе прекрасное коктейльное платье, точно по фигуре, село идеально. Смотрела на себя, такую красивую, в зеркале — и слёзы градом лились по её щекам.

Отчего?

Мужчинам этого не понять. «Я вдруг поймала себя на мысли, что мне некуда его надеть, и в ближайшем будущем поводов не предвидится», — просто призналась она потом. А пока она просто стояла и активно жалела себя. Потому что зима надоела. Потому что на работе и дома — «День сурка». И потому что платье…

Что было дальше?

Молодая #женщина пришла домой и немедленно устроила мужу скандал.

— Ты посмотри на меня, — кричала она. — Во что ты меня превратил? Я не чувствую себя женщиной – я чувствую себя клушей. С этими вечно секущимися волосами. В этой пацанской одежде из секонд-хенда. Без макияжа. Я как удобная хозяйственная сумка, которая только и знает, как быть полезной.

Да, это женская логика. И у @женщины всё просто: если с ней что-то не так, всегда «виноват» #мужчина. Особенно если он муж. Не бережёт, не заботится, не холит, не любит. Вот гад!

Несколько растерянный от такого напора муж начал что-то мямлить в ответ:

— Слушай, но ведь я — точно такая же «хозяйственная сумка». Точно такая же. И я точно так же устал быть «удобным». Быть может, я не умею быть «романтичным». Но я не «изменился после свадьбы»: я всегда был таким и ты это знаешь. Быть может, я не умею красиво говорить о любви, чтобы ты «чувствовала себя женщиной». Но я всегда, что бы ни случилось, буду рядом. Ты не одна. Нас двое. Мы вместе. У нас общая цель и общее будущее. А платье… Ну давай его купим тебе, в конце концов!

ХЗ, что тут подействовало. Может слово «любовь», а может — «купим тебе». Но женщина успокоилась, смахнула слёзы и побежала в одну социальную сеть делиться нахлынувшим на неё откровением.

— Девочки, — строчила она пальчиками в маникюре, пока муж пылесосил ковёр и домывал посуду. — Я всё поняла! Мужчины так с нами не со зла. Они тоже люди и тоже испытывают чувства, похожие на наши. И точно так же не хотят быть удобной в быту «хозяйственной сумкой». А хотят, чтобы их любили, хвалили, берегли, поглаживали Эго и пузо. Просто они об этом не говорят прямо, словами и ртом, потому что это «не по-мужски». Их так матери воспитали. А нам придётся перевоспитывать.

Но это было только начало.

— Семья — это ни разу не про одного, — ударилась в натуральную философию «прозревшая» дама. — О, как легко, проникнувшись жалостью к себе, не замечать, что у второго — та же ж***па. Та же усталость. Те же проблемы. Как легко перестать замечать хорошее, что исходит от партнёра, банально к нему привыкнув, и начать принимать как должное то, что ещё совсем недавно казалось – и было! – чудом. Как просто начать считать, что он — должен. И тогда где-то внутри откроется биржа, начнутся торги: ты мне – я тебе. По вечерам вы будете взвешивать сделанное и несделанное. Считать очки. Новая настольная игра для всей семьи: стоит один раз попробовать – не оторвёшься.

Не так страшно стать «удобной хозяйственной сумкой», как впасть вот в эту семейную «бухгалтерию». Ещё страшнее начать думать, что это состояние – навсегда. Что не будет больше ни лёгких платьев, ни беззаботных мыслей, ни звонкого смеха, рассыпанного по всей комнате, ни невесомой нежности по утрам. Что вы все это потеряли, вынесли на свалку, отдали за право совместного жития-бытия с этим субъектом. Который даже кофе в постель по утрам не носит!

И тогда вам откроется путь в один конец. Начали совместно жить за здравие – кончили за упокой…

Конечно же, в комментариях её забили тапками за этот «катарсис». Мол, как это можно хотя бы на минуту допустить, что #мужчины — «такие же, как мы»? Много чести! Их дело — приносить #деньги, обеспечивать свою женщину и быть благодарным, что она не только ложится с ними в постель, но даже иногда, по настроению, готовит им борщ и жарит котлеты. Хотя бы из кулинарии. А иначе — нафиг они нужны? Неужели без них не проживём? Фу-фу-фу быть такой.

И хотя в комментариях народ куда более несдержан, чем на людях, всё же многие #женщины думают так же. Зачем мне это недоразумение, однажды выбранное под влиянием гормональной бури?

Неужели увидеть в мужчине живого человека, а не просто «удобный функционал» и нем более, не виновника своих бед и обид — настолько непосильная задача для женского разума?

И неужели признаться «своему» мужчине в любви просто так — настолько для дам некомильфо и прям фу-фу-фу?

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