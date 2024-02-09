Макияж глаз после 50 лет: 5 советов и 5 ошибок, которые следует избегать

Говоря о макияже глаз, важно учитывать возраст, потому что макияж в 50 лет — это совсем другое дело, чем в 25 лет. Кожа теряет тонус и эластичность, могут быть более или менее выраженные морщины, так называемые гусиные лапки. Кроме того, у дам в этом возрасте с высокой вероятностью присутствует проблема нависших век, которые необходимо замаскировать с помощью макияжа. Поэтому, чтобы создать идеальный макияж после 50, необходимо принять некоторые меры предосторожности в отношении внешнего вида и использовать определенные косметические средства.

Красивый макияж глаз в 50 лет означает свежесть и яркость, адаптацию современных тенденций красоты. Вот 5 полезных советов по макияжу после 50 лет.

Праймер для глаз

Чтобы макияж на глазах работал, нужно, чтобы основа, на которую мы будем наносить продукты, была как можно более гладкой и плотной. По этой причине не стоит пренебрегать праймером для глаз. Он должен быть прозрачный или нюдовый, желательно обогащенный разглаживающими, лифтинговыми и увлажняющими ингредиентами. Нанесите небольшое количество средства на все веко, распределяя его непосредственно кончиками пальцев.

Для глаз подойдет коричневый, зеленый и голубой цвет, но не черный

Карандаш для глаз остается необходимостью и в 50 лет. Лучше выбирать продукт с не слишком мягким грифелем, чтобы избежать его скоплений в складках век. Отдавайте предпочтение цветам, которые, возможно, вы всегда упускали из виду, таким как синий, зеленый и коричневый. Они идеально подходят для придания элегантного и более мягкого оттенка цвета, чем черный. Уделяйте внимание верхней линии ресниц, растушевывая линию карандаша кистью.

О тенях

Выбор теней для век – ответственный шаг. Чтобы подчеркнуть красоту более зрелого образа, выбирайте кремовые продукты или тени-карандаши, которые легко наносить даже кончиками пальцев.

Обязательно используйте матовые, чтобы придать глубину взгляду, или сатиновые, чтобы придать сияние, тени. Отдавайте предпочтение нюдовым тонам, таким как коричневый и розовый, или темным оттенкам, таким как зеленый, синий, серый и фиолетовый, следуя гармонии цветов, чтобы не допустить ошибок.

Тушь тоже необходима

В зависимости от ваших потребностей выбирайте тушь для увеличения объема, водостойкую или удлиняющую ресницы. Эксперты советуют остановиться на классических вариантах, таких как черная тушь, чередуя ее по желанию с синей или коричневой.

Накладные ресницы

Накладные ресницы могут оказаться очень ценным помощником в макияже глаз после 50 лет. Они особенно будут полезны, если вы хотите замаскировать опущенные веки. Чтобы избежать неприглядного поддельного и искусственного эффекта, используйте пучки накладных ресниц и накладывайте их от середины века к внешнему уголку.

Ошибки, которых следует избегать

Какие самые распространенные ошибки совершают дамы при макияже глаз в 50 лет? Вот лишь некоторые из них:

Использование черного карандаша, чтобы обвести весь глаз, не растушевывая линию. Таким образом вы делаете глаза меньше и непреднамеренно подчеркиваете темные круги. Жидкая подводка или резкие, толстые линии. Лучше воспользоваться эффектом растушеванной подводки, чтобы приподнять взгляд, а не сделать черты лица более жесткими. Слишком яркие тени подчеркивают морщины. Не следует наносить тени для век слишком светлых, слишком темных или слишком ярких цветов. Большое количество использованных косметических продуктов дает искусственный результат. Лучше наносить понемногу каждого средства и действовать осторожно, чтобы получить элегантный и стильный результат, подходящий для зрелой красоты.

Макияж глаз в 50 лет, если он сделан с соблюдением всех мер предосторожности, станет союзником в создании очаровательного образа.