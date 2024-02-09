 

Росстат пересчитал доходы работников

09.02.2024, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За период с января по ноябрь 2023 года отмечается резкий рост зарплат работников в различных отраслях, преимущественно в производстве одежды, электрического оборудования и металлических изделий. Данные, опубликованные Росстатом, свидетельствуют о значительном увеличении заработной платы в сравнении с предыдущим годом. В целом, уровень заработной платы в РФ увеличился во всех секторах, как в номинальном, так и в реальном выражении, с особенно заметным приростом в легкой и обрабатывающей промышленности.

Средняя зарплата в РФ за 11 месяцев выросла на 13,8% в номинальном выражении, достигнув отметки в 71 тысячу рублей. С учетом инфляции рост составил 7,6%. Уровень безработицы за этот период также снизился до одного из самых низких за последние 20 лет — 3,2%. Это сопровождалось ростом числа занятых на 1,6 миллиона человек, достигнув отметки в 73,6 миллиона. Такой значительный рост занятости привел к увеличению доли оплаты труда в доходах населения с 57,5% до 59%, в то время как доля социальных выплат снизилась с 20% до 19,5%.

Данные Росстата также показывают, что зарплаты работников росли во всех отслеживаемых секторах, с максимальным приростом в производстве одежды, электрического оборудования и металлических изделий. Однако стоит отметить, что картина, нарисованная этими данными, не всегда совпадает с тем, что отражают кадровые онлайн-платформы и сервисы. Они часто сообщают о дефиците IT-специалистов, курьеров и других специалистов, что может указывать на иную динамику найма и удержания персонала.

Отдельно стоит выделить сектора государственного управления, образования и здравоохранения, где также отмечается рост заработных плат. Индексация зарплат в этих секторах покрыла большинство работников, хотя рост в секторе государственного управления оказался ограниченным, с индексацией всего лишь 5,5%, замороженной до осени 2025 года по решению правительства.

В абсолютном выражении, максимальные зарплаты продолжают выплачиваться в сферах добычи нефти и газа, финансах и страховании, а также в рыбоводстве. В региональном разрезе, ожидаемо, максимальные зарплаты зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика