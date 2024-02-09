В приоритете – минимализм: самые модные цвета ногтей на февраль

Сегодня маникюр не зависит от времени года. В любую погоду, будь то холод или сильная жара, мы можем позаботиться о своих руках и сделать красивый и ухоженный маникюр. Если вы цените красоту, то обязательно попробуйте новые нейл-тренды февраля 2024 года: эксперты предлагают как необычные и изысканные стили, так и классические варианты, например сплошное покрытие молочно-белого цвета.

Формы и цвета

Для стиля минимализм нехарактерна большая длина или вычурные формы. Длина чуть дальше кончика ногтя будет оптимальной. В основном предлагается простая закругленная форма, но возможна и квадратная, и миндалевидная. Опытный мастер маникюра поможет подобрать наиболее подходящий вариант, учитывая все особенности и пожелания клиента.

Коричневые и красные оттенки, которые характерны для осени и зимы, останутся популярными, но их несколько потеснят светлые или прозрачные тона, так как в тренде минимализм. Также в этом сезоне будут популярны темно-синие, зелено-серые и серо-коричневые оттенки. Кроме того, хромированные покрытия будут на пике популярности.

Зеленый

Поклонники и противники этого цвета распределились примерно поровну. Этот цвет ассоциируется со свежестью, природой и новыми начинаниями. Как теплые оттенки (березовая листва, молодая трава), так и холодные нефритовые тона будут одинаково востребованы в феврале.

Темно-синий

Глубокий, классический и вневременной цвет, напоминающий сияние сапфира. Он подходит практически всем и может быть использован в любом образе.

Серебристый хром

Навевает ассоциации с космической модой 70-х. Маникюр предельно нейтрален, он и подойдет для вечеринки, и дополнит повседневный образ.

Многослойность

Одновременно напоминающий деревянный спил и янтарные камеи, этот вид нейл-арта определенно обратит на себя внимание.

Френч в стиле минимализма

Сложно представить себе более элегантный и утонченный вариант французского маникюра. То, что он выполнен на коротких ногтях, придает ему еще больше шарма.

Кстати, нежное перламутрово-розовое покрытие — хорошая альтернатива френчу в феврале 2024 года (см. главное фото).

Коричневый

Коричневые тона по-прежнему остаются в тренде. Такие оттенки, как телесный, шоколадный или кофейный, понравятся женщинам, которые ценят изящество. Это классический вариант, который подходит тем, кто предпочитает традиционные цвета, но не хочет использовать только естественные оттенки. Обратите внимание, как изящно оттенен самый кончик ногтя, этакий френч в негативе.

Красный/бордо

Красная и темно-бордовая гамма — это универсальные и вневременные оттенки, беспроигрышный вариант независимо от вашего возраста. Они добавляют изюминку любому образу, будь то повседневный или вечерний наряд.

Насыщенный глянцевый лак превращает ногти в вишенки. Удлиненные формы здесь не годятся, лучше всего остановиться на короткой закругленной.

Серо-коричневый

Нейтральные, но не нюдовые тона покорят женщин любого возраста и не привлекают слишком много внимания. Серо-коричневый цвет — идеальный оттенок для тех дней, когда не хочется выделяться слишком сильно.