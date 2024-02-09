Скандалы: Спасает только живой судья

Нейросеть «выписала» 500 штрафов в Петербурге за ямы и граффити

Робот Государственной административно-технической инспекции в Петербурге плодотворно покатался по дворам и за 8 месяцев «настриг» почти 500 штрафов. К нему идет подкрепление.

Штрафы от Терминатора

Первый нейросетевой комплекс на одной из 15 машин ГАТИ с июня помог заметить 468 нарушений, по которым выписали постановления о штрафах. Уведомления приходят администрациям муниципальных образований и юрлицам, которые не уследили за вверенными им дорогами, зданиями и пространствами.

Как рассказали «Фонтанке» в ГАТИ, 219 штрафов таким образом нашли героев за незакрашенные граффити; 135 — за несогласованные кондиционеры на фасадах; 114 — за ямы во дворах. За каждым случаем скрываются суммы в десятки тысяч рублей. Например, за выбоину в асфальте с муниципалитета могут стрясти от 30 до 100 тысяч рублей. А с бизнеса за несогласованный кондиционер на фасаде — от 20 до 100 тысяч рублей.

Сделали, что могли

Обратная сторона такой тщательности этой машины — невозможность ее переубедить. «Фонтанка» писала, что пресловутые 30 тысяч прилетели МО № 72 за яму на Софийской, которая ничем не отличается от тысяч таких же чуть ли не в каждом дворе. Поняв, что так недолго и разориться, муниципалы пошли оспаривать постановление.

ГАТИ во Фрунзенском районном суде настаивала на том, что администрация МО должна была:

не допустить появление ямы;

контролировать содержание элементов благоустройства;

в случае появления проблемы оперативно ее устранить.

Юрист муниципалитета привела свои аргументы:

к моменту фотофиксации на ремонт этой ямы уже был заключен контракт, и он был выполнен в установленный срок;

ни в одном документе не было указано, что яма должна была быть устранена к 28 июня 2023 (дата фотофиксации).

Суд признал правоту муниципалов и решил, что если контракт на ремонт был заключен, то муниципалы предприняли «предусмотренные законом меры». Штраф отменили.

ГАТИ не планирует оспаривать это решение.

— Инспекция в подобных случаях считает приоритетом устранение нарушения, а не назначение штрафа. Поэтому, когда предоставляются доказательства того, что проблемы будут устранены в короткие сроки, ГАТИ не оспаривает отмены постановлений, — сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Впрочем, всего за восемь месяцев работы робота ГАТИ через суд отменены всего четыре постановления: одно за ямы на территории юридического лица, два за ямы в зоне ответственности муниципалитетов (во Фрунзенском районе и в Сестрорецке), одно за размещение кондиционера без согласования на здании организации.

Муниципалам пора бы активизироваться. Дело в том, что ГАТИ закупает прямо сейчас еще 7 нейросетевых комплексов. То есть мощность системы по автоматизированному оформлению штрафов в ближайшее время вырастет в восемь раз. Контракт выполнит тот же подрядчик, что и раньше, — российская компания Softlogic. Новое оборудование обходится ведомству в 19,996 млн рублей. Условно говоря, его полностью окупили бы 200 штрафов по 100 тысяч рублей или 1 000 штрафов по 20 тысяч рублей.

Анна Мотовилова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”