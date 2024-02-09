Благодаря установке системы подогрева в Москве-реке можно будет купаться круглый год

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09.02.2024, 13:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочим визитом площадку, где ведётся строительство Москворечной подогревочной станции (МПС) – первого в мире теплового сооружения, которое позволит регулировать температуру воды в открытых водоёмах большого объёма.

Цель возведения МПС – создание комфортной городской среды для столичных жителей, обеспечение возможности круглогодичного купания. Температура Москвы-реки вскоре будет регулироваться в диапазоне 20-25°C, независимо от метеоусловий. Это позволит москвичам сэкономить на дорогостоящих поездках за границу и ещё более дорогостоящих – в Сочи.

– Нельзя спокойно смотреть на опустевшую Москву летом и на зимние фото москвичей из Таиланда. Столичный бюджет недополучает миллиарды рублей из-за такой ерунды как климат, – подчеркнул мэр. – А ведь с ростом температуры в Москве-реке появляются перспективы и у бизнеса, расположенного в рекреационных зонах.

В реализации проекта заинтересованы не только московские власти, но руководство Краснодарского края, рассчитывающее несколько разгрузить пляжи и отели региона в летний период, что позволит дополнительно поднять цены. Благодаря поддержке кубанских коллег, срок строительства станции снизится с пяти до трёх лет.

– Три года-то не срок, а жизненный урок, как говорили наши предки, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Москвичам мы всегда рады, особенно сотрудники ГИБДД, но хотелось бы, чтобы они покупали больше недвижимости, а не просто приезжали на недельку.

Московские власти рассчитывают запустить МПС в эксплуатацию уже в 2027 году. Если результат оправдает ожидания, из столичного бюджета выделят дополнительные средства на покупку обитателей морских глубин из разных частей света. Это позволит отдыхающим заниматься снорклингом и делать яркие фото на память.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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