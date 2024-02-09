Скандалы: Политики любят погорячее

Президенты, премьеры и сенаторы выбирают себе молодых подруг

Иностранные руководители порой сродни рок-звёздам. Не уступают они им и по яркости своих сексуальных приключений. Кого на политическом олимпе Европы и США можно признать самым раскрепощённым искателем молодых длинноногих спутниц?

Исключением является, пожалуй, принц Чарльз (теперь король Великобритании Карл III). Дядечка, будучи мужем принцессы Дианы, которая была моложе его на 13 лет, изменял ей со своей давней подругой, что была на год его старше, а также имела двух детей от предыдущего брака. Когда Диана в 36 лет погибла во французском тоннеле, любовница переквалифицировалась в жену принца Чарльза, коей является до сих пор. У остальных же мировых политиков личная жизнь развивается по стандартной схеме.

Французский роман

Правда, бывший президент Франции Николя Саркози, в чьих жилах течёт кровь венгров, евреев и французов, поначалу выбрал себе в жёны почти ровесницу (на год младше) – дочь деревенского фармацевта. Брак, в котором родились двое детей, длился пару лет, пока Саркози не влюбился в жену главы местного телеканала. Забавно, но произошло это во время свадьбы выше­упомянутых людей (Николя, как глава администрации, руководил этой церемонией). Спустя некоторое время, втихую насексовавшись с будущим президентом Франции, эта тётя (испано-еврейского происхождения и на два года его младше), которая успела родить двух детей от мужа, подала на развод. Саркози – тоже. Его жена, правда, подписала документы о расторжении брака только спустя восемь лет, после чего влюблённые стали жить вместе официально.

В этом браке, что длился 11 лет, у них родился сын. И всё это время, пока Саркози рассказывал журналистам, как сильно он любит жену, скольким он ей обязан и что они «единое целое», неверная супруга совокуплялась с любовником-марокканцем, к которому в итоге и сбежала. Потом, правда, она вернулась к мужу обратно, но её «чистосердечное» покаяние брак не спасло, и ныне эта женщина уже 15 лет –жена бизнесмена.

А что с Саркози? Спустя год после развода он женился (в третий раз) на франко-итальянской модели и певице Карле Бруни. Она на 12 лет его младше и на 10 сантиметров выше (кстати, предыдущая жена была выше его на 13 сантиметров). Их общей дочери уже 13 лет, и она давно не мешает родителям жить полноценной половой жизнью: в своё время французские газеты и журналы много писали об увлечении Бруни местным популярным музыкантом, а Саркози – министром экологии правительства в период его президентства.

Снимок от 1993 года, где Бруни закрывает руками лобок и не прячет грудь, накануне визита Саркози в Великобританию был продан за 45 500 фунтов стерлингов на аукционе «Кристи». Это повергло Бруни в неописуемую ярость, ведь она должна была встретиться с королевой Елизаветой и произвести на ту впечатление дамы исключительно приличной

Любопытно, что жена Николя не только ростом выше мужа, но и богаче (у неё 8 млн долларов против его 4 млн). До Саркози у Карлы Бруни были отношения с Миком Джаггером, Эриком Клэптоном, Кевином Костнером, а также семилетний гражданский брак с французским писателем на десять лет её моложе (от которого она родила сына) и даже с Дональдом Трампом. Поэтому, видимо, Трамп и сказал ей однажды, что знает о ней всё-всё. Журналисты сразу же вспомнили про обнажённые фото Бруни в её бытность фотомоделью, однако Трамп, очевидно, имел в виду не только её голые сиськи, а что-то ещё. Кстати, чёрно-белый снимок 1993 года, где она закрывает руками лобок и не прячет грудь первого размера, накануне визита Саркози – президента Франции и Бруни в качестве первой леди в Великобританию был продан за 45 500 фунтов стерлингов на аукционе «Кристи». Это повергло Бруни в неописуемую ярость: ведь она должна была встретиться с бабкой-королевой Елизаветой и произвести на ту впечатление дамы исключительно приличной.

Все мэры делают это

Но эротика в качестве заработка, когда тебе 20 с небольшим, это ничто по сравнению с грехами взрослых дядей на серьёзных должностях. Например, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани был женат 3 раза и все браки заканчивались разводами. Когда его поймали на сексе с 53-летней администраторшей поликлиники, он сказал в телеинтервью, что измена – это то, что «делают все».

А вот бывший сенатор от Демократической партии США Джон Эдвардс, будучи мужем и отцом четверых детей, в то время как жена боролась с раком молочной железы, на протяжении нескольких лет совокуплялся с теледокументалисткой. Правда раскрылась, когда любовница родила ребёнка и потребовала от политика его признать. Пока американец три года отрицал отцовство, жена подала на развод, но до суда не дожила, скончалась.

Бывший сенатор от Луизианы Дэвид Виттер так хотел секса, что звонил со служебного телефона палаты представителей конгресса в эскорт-агентство. Когда это раскрылось и начали «прессовать» начальницу агентства, та «неожиданно» покончила с собой. После этого политик продолжил свою карьеру и даже баллотировался на пост губернатора Луизианы.

Когда в 2007 году некий Элиот Спитцер, потомок евреев с Украины, вступал в должность губернатора Нью-Йорка, то обещал покончить с коррупцией в местных банках. После его победы банкиры, естественно, напряглись, и вот уже полицейские «обнаружили» вскоре перевод 80 тыс. американских денег со счёта Спитцера на счёт агентства элитных проституток (там дядя был идентифицирован как «клиент № 9»). Итог: отставка и развод с женой.

Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Джеймс Макгриви был дважды женат и имел по ребёнку от каждого брака, пока не признался публично, что сильно любит… мужиков, после чего срочно подал в отставку. Это признание и отставка были сделаны из-за угроз бывшего помощника, который грозил рассказать всем о сексуальных домогательствах своего шефа, если последний не заплатит ему несколько миллионов. А другой «партнёр» политика вещал, что занимался сексом втроем с губернатором и его женой. Интересно (но не удивительно для современной американской жизни), что после отставки экс-чиновник пошёл учиться на магистра богословия для получения работы епископального священника.

Любитель моделей

Но вернёмся к Дональду Трампу, который всегда выбирал себе жён из девок модных, молодых и не отягощённых моралью. Его первая супруга была моделью из Чехии, на три года моложе. До Трампа у девушки было два романа с чешскими бизнесменами, а после развода с Дональдом (13 лет брака и три ребёнка) она ещё трижды выходила замуж: за итальянских бизнесмена, аристократа и актёра, последний был младше её на 23 года (причём свадьбу на 3 млн долларов по старой памяти им оплачивал Дональд Трамп). Тётенька, свободно владевшая немецким, французским, чешским и русским языками, через 13 лет после своего последнего развода упала с лестницы своего особняка и умерла в 73 года.

Следующим у Дональда стал шестилетний брак с блондинкой актрисой Марлой Мейплс (на 17 лет моложе). Секс у них (по словам Мейплс, лучший в её жизни) начался задолго до развода Трампа с первой женой. На свадьбе присутствовала тысяча гостей, но счастью это не помогло: развод последовал, когда Дональд застал жену и своего телохранителя лежащими под стойкой спасателей на пустынном пляже в 4 часа утра. После Трампа в жизни этой актрисы (она снялась в 27 фильмах) были певец Майкл Болтон, телепродюсер, молодые индийский актёр и американский спортсмен, а также ровесник-телеведущий.

Наконец, в 52 года Дональд Трамп на одной из вечеринок увидел и влюбился в 28-летнюю модель из Словении, а через шесть лет сделал ей предложение. Мелания, которой сейчас 53 года (а мужу 77) и у которой от Трампа растёт 17-летний сын, родилась в маленьком городке (население – 5 тыс. человек) на территории бывшей Югославии. Поскольку её мать работала на фабрике детской одежды, то в первый раз по подиуму девочка прошлась в пять лет. Потом она год училась на архитектора в местном университете, пока на показе местной моды её не увидел фотограф и не продал сделанные снимки международному агентству. После чего последовали переезды в Италию, Францию и США, судьбоносная встреча с Трампом, свадьба, а через 12 лет Мелания станет первой леди, женой президента США.

В то время, когда враги Трампа искали «русский след» в его победе на выборах, в американской прессе были опубликованы снимки, где словенка в 25 лет позирует для мужского журнала (никакой суперэротики там нет – просто полуобнажённая грудь и прекрасная фигура). Трамп же на эти пуб­ликации отреагировал абсолютно спокойно, сказав, что для Европы это вполне нормально. А вот когда в английской бульварной газете «Дэйли Мейл» написали, что Мелания работала в эскорт-агентстве, он подал иск в 150 млн долларов. Газетёнка опубликовала извинения и опровержение и отделалась лишь 3 млн, поскольку из-за статьи Мелания якобы потеряла часть выгодных контрактов. Ведь эта женщина не просто жена миллиардера (финансовое состояние Трампа – 2,8 млрд долларов), но и бизнесмен: она выпускает ювелирку, средства для ухода за кожей и сама «весит» почти 50 млн долларов.

Ауди-мен Шрёдер

Следующим политиком, выбирающим женщин помоложе, является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (его финансовое состояние – 20 млн евро). В первый раз 23-летний студент юридического факультета Шрёдер женился на своей почти ровеснице. Их бездетный брак продолжался четыре года. Спустя несколько месяцев после развода он на 12 лет свяжет судьбу с другой девушкой, но и с ней в итоге расстанется. Чтобы отвлечься от судебных заседаний, он отправится на велосипедную прогулку, где познакомится и задружится с очередной девушкой на четыре года младше. Влюблённые поженятся в этом же году, и их совместная жизнь продлится 13 лет.

Затем очередной развод, и в том же году 53-летний Герхард зовёт под венец журналистку, которая на 19 лет младше. Женщина разведена, с ребёнком, но пара по обоюдному согласию дополнительно усыновляет девочку и мальчика из детского дома Санкт-Петербурга. Четвёртый брак, за который Шрёдера прозвали Ауди-меном (ведь у него стало четыре обручальных кольца, как и на эмблеме автомобильной марки), оказался самым долгим – 21 год. Пока немец в 73 года в очередной раз не влюбляется в южнокорейскую переводчицу и экономиста (ей 48 лет) и в пятый раз женится (так что теперь его зовут Олимпик-мен – по количеству колец на олимпийском символе). Возможно, это – последний раз. Хотя, кто знает, ведь ему ещё только 79 – что называется, вся жизнь впереди…

Николай Солдатенков

Оригинал материала: “Версия”