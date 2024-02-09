Российская академия медицинских наук: законотворческая деятельность влечёт женское бесплодие

Исследование, проведённое сотрудниками Российской академии медицинских наук, однозначно установило негативное влияние законотворчества на здоровье женщин.

В течение десяти лет были обследованы действующие депутаты и их помощники.

Оказалось, что физическое и психическое здоровье депутатов мужского рода, вне зависимости от возраста и уже имеющихся заболеваний, не подверглось негативному воздействию законотворческой деятельности; более того, избранные на представительные должности мужчины стали меньше подвергаться стрессу.

В то же время парламентарии женского пола испытывают проблемы со здоровьем уже с момента появления намерений выдвигаться на выборах. Регистрация женщины кандидатом в депутаты ускоряет старение тела на 48%, влечёт постепенное разрушение до 30% клеток нервной системы.

– Особи, победившие на выборах муниципального или регионального уровней, в 60% случаев столкнулись с бесплодием, неспособностью выполнить демографические обязанности, навести порядок в доме или воспользоваться прядильной машиной, – бьют тревогу учёные.

В Министерстве труда допускают, что внесут депутатские должности в перечень профессий, запрещённых для женщин, сделав исключение для лиц, уже избиравшихся и доказавших свою лояльность. Ожидается, что это положительно скажется на здоровье россиянок, поспособствует росту благополучия населения Российской Федерации и защите конституционного порядка.

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