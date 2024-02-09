 

Российская академия медицинских наук: законотворческая деятельность влечёт женское бесплодие

09.02.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследование, проведённое сотрудниками Российской академии медицинских наук, однозначно установило негативное влияние законотворчества на здоровье женщин.

В течение десяти лет были обследованы действующие депутаты и их помощники.

Оказалось, что физическое и психическое здоровье депутатов мужского рода, вне зависимости от возраста и уже имеющихся заболеваний, не подверглось негативному воздействию законотворческой деятельности; более того, избранные на представительные должности мужчины стали меньше подвергаться стрессу.

В то же время парламентарии женского пола испытывают проблемы со здоровьем уже с момента появления намерений выдвигаться на выборах. Регистрация женщины кандидатом в депутаты ускоряет старение тела на 48%, влечёт постепенное разрушение до 30% клеток нервной системы.

– Особи, победившие на выборах муниципального или регионального уровней, в 60% случаев столкнулись с бесплодием, неспособностью выполнить демографические обязанности, навести порядок в доме или воспользоваться прядильной машиной, – бьют тревогу учёные.

В Министерстве труда допускают, что внесут депутатские должности в перечень профессий, запрещённых для женщин, сделав исключение для лиц, уже избиравшихся и доказавших свою лояльность. Ожидается, что это положительно скажется на здоровье россиянок, поспособствует росту благополучия населения Российской Федерации и защите конституционного порядка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика