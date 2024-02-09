Как с возрастом может меняться чувствительность к холоду

С возрастом многие люди становятся менее терпимы к холоду, что может привести к дискомфорту и болезням, отмечает гериатр Андрей Изюмов. Он объясняет, что это связано с изменениями в терморегуляции организма, а также с возрастными болезнями, такими как диабет, атеросклероз и дисфункция щитовидной железы.

Изюмов рекомендует обращаться к врачу, если пожилой человек жалуется на холод даже в теплое время года. Он также советует не отказываться от прогулок на свежем воздухе, но при этом правильно подготовиться, выбрав теплую одежду и не гуляя на голодный желудок.

Специалист подчеркивает важность включения в рацион достаточного количества белка и сложных углеводов, чтобы организм получал необходимую энергию. Также он рекомендует брать с собой на прогулку теплый чай или воду в термосе.

Несмотря на эти изменения, важно помнить о пользе прогулок на свежем воздухе для здоровья, особенно для людей старшего возраста.