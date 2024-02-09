 

Зампред ЦБ Заботкин подтвердил планы снизить ключевую ставку в 2024 году

09.02.2024, 9:42, Разное
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Алексей Заботкин, заместитель председателя Банка России, раскрыл детали обновленного прогноза регулятора на 2024 год. По его словам, ожидается начало снижения ключевой ставки в этом периоде, однако конкретные сроки зависят от уровня инфляции.

После пятого подряд повышения ключевой ставки до 16% годовых в декабре 2023 года, Банк РФ теперь планирует снижать этот показатель. Согласно обновленному прогнозу, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне от 12,5% до 14,5%. Однако точные временные рамки снижения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, объема кредитования, денежной массы и общего спроса.

Заботкин подчеркнул, что главными факторами при решении о снижении ключевой ставки будут сроки и стабильность замедления темпов инфляции, которая значительно ускорилась во втором полугодии 2023 года. Несмотря на некоторое снижение темпов роста цен в декабре и январе, инфляционные ожидания остаются высокими, что подтверждается их увеличением в конце прошлого года.

Напомним, что в ноябре 2023 года председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина выразила намерение регулятора снижать ключевую ставку по мере приближения уровня инфляции к 4%. Минфин РФ в своем прогнозе предполагал, что инфляция в 2024 году составит 4,5%, в то время как за 2023 год инфляция составила 7,59%.


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