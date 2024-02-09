 

Белый дом потребовал от контролеров совершенствования работы над индикаторами риска

09.02.2024, 9:42, Разное
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Вчера в Координационном центре правительства прошло совещание под руководством Дмитрия Григоренко, где обсуждались итоги работы контрольно-надзорных органов за 2023 год и планы на будущее. Главный акцент был сделан на улучшении работы с индикаторами риска, которые определяют необходимость проверок компаний в период моратория на контрольные мероприятия.

Подчеркнуто, что в 2023 году наблюдалось значительное сокращение числа проверок благодаря более целенаправленному подходу, снизившемуся на пять раз с 1,5 миллиона в 2019 году до 353 тысяч в 2023 году. Это стало возможным благодаря переходу к риск-ориентированному методу, исключающему проверки объектов с низким риском и увеличивающему активность профилактических мероприятий.

В 2024 году правительство продолжит улучшение системы контроля и надзора, сосредоточившись на разработке и уточнении индикаторов риска. Число таких индикаторов уже увеличилось вдвое за 2023 год, достигнув 412 единиц. Новая цель — не только увеличить их количество, но и повысить качество, сделав их более понятными и обсуждаемыми с бизнесом.

Работа над индикаторами риска призвана улучшить эффективность проверок, учитывая, что результативность проверок по этому критерию значительно выше, чем по другим основаниям (89% против 52%). Также это позволяет соблюдать мораторий на внеплановые проверки, что является приоритетом для правительства.

Более того, в свете продления моратория на внеплановые проверки на 2024 год, было поручено разработать новые индикаторы риска нарушений обязательных требований. Планируется создать не менее двух таких индикаторов в год по массовым видам государственного контроля и не менее одного по остальным.

Таким образом, улучшение системы контроля и надзора станет основным приоритетом правительства в текущем году, с фокусом на разработке и оптимизации индикаторов риска для более эффективного и прозрачного взаимодействия с бизнесом.


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