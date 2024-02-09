В ночь с 8 на 9 февраля в России родилось 4 тысячи малышей, которых назвали Такер

Имя Такер стало самым популярным среди новорождённых мальчиков в ночь с 8 на 9 ноября, сообщил Минздрав со ссылкой на Росстат.

Более 4 тысяч молодых мам в эту ночь приняли решение назвать сына в честь американского журналиста Такера Карлсона.

Главврач одного из крупнейших московских родильных домов Всеволод Романов рассказал, что в эту ночь онлайн-трансляция интервью Карлсона с Владимиром Путиным шла во всех палатах его клиники, включая родильные. Молодые мамы признаются: когда на экране возникало лицо американского корреспондента, мучения от схваток становились не такими страшными, а только что родившиеся младенцы переставали плакать и начинали тихонько сопеть в такт гимну США. В это время отцы малышей, смотревшие трансляцию интервью в зале ожидания, волновались гораздо меньше, поскольку жизнеутверждающие речи национального лидера и острые вопросы Такера Карлсона благотворно действовали на их нервную систему.

В итоге многие приняли решение назвать ребёнка в честь американца.

– Это имя довольно необычное для наших широт, но всё равно лучше, чем очередной какой-нибудь Елисей, – говорит доктор Романов. – В последнее время родители не боятся экстравагантных и редких имён. Так, в 2016-2020 одним из самых популярных имён среди мальчиков было Дональд – его опережали только Магомед и Ибрагим. Девочек чаще называют в честь кинозвёзд – например, Сашами, не Александрами, а именно Сашами. Я эту актрису, если честно, не знаю, но говорят, что она очень популярна. Поэтому нет ничего удивительного, что кто-то решил назвать сына Такер. Думаю, тенденция продлится ещё какое-то время, пока это интервью будет на слуху.

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