После выхода интервью Такера Карлсона с Путиным в США вспыхнули массовые беспорядки

Через несколько часов после выхода интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в американских городах начались стихийные протесты, быстро переросшие в массовые беспорядки.

В таких городах как Нью Йорк, Атланта, Даллас, Лос-Анджелес, Сан Франциско, Майами и Чикаго, активисты штурмуют административные учреждения, местные отделения ФБР и ЦРУ. Люди массово сжигают украинскую символику и портреты Владимира Зеленского. Граждане требуют от правительства раскрыть все «грязные секреты» которые многие годы скрывали от американцев.

Президент США Джо Байден объявил военное положение в 17 штатах.

– Нам лгали десятилетиями. Оказалось, что это мы изобрели коронавирус в украинской биолаборатории и начали войну против России чтобы это прикрыть, – сказал журналистам один из участников беспорядков в Чикаго. – Режим Байдена скрывал от нас всё! Нам рассказывали о голодающих от санкций россиянах, а они живут богаче, чем мы. Они рассказывали про вбросы на выборах в России, а сами полностью сфабриковали наши выборы в 2020 году. Я благодарен Путину и Такеру, что они открыли нам правду об этом человеконенавистническом режиме в Вашингтоне.

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