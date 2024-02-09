 

Мнение: О крестнице Путина… Яблочко от яблоньки?

09.02.2024, 8:12, Разное
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Бывшая «Enfant terrible» российской элитной тусовки, дочка сенатора РФ и крестница президента РФ Ксюша Собчак теперь стремительно перековалась на правильный лад. Да и как тут не перековаться, когда ФСБ плотно взяла за жабры, а бывший его директор, перебравшийся в #Кремль — тот самый «крестник» — ясно дал понять, что это — в последний раз. Ибо нефиг и времена изменились.

И вот поэтому…

Ксюша Собчак, забив на попавших под следствие членов своей команды, послушно транслирует повестку. И преданно глядит в глаза «Крестному отцу».

Это по поводу начавшейся трансляции нового интервью российского президента Владимира Путина, которое взял скандально известный американский журналист Такер Карлсон. Комментарии «по горячим следам», так сказать.

Итак, «я до сих пор считаю, что если бы не было игнорирования и отказа их (Минские соглашения — А.Н.) выполнять со стороны Киева — мы бы не получили, что получили».

Отлито в граните ©

А нет ли тут «виктимизации жертвы»?

Но с другой стороны, кто в России, независимо, Zа он или протиV, не считает так же: Еиеву надо было всего лишь выполнить Минские соглашения и ничего бы не случилось?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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