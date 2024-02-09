Мнение: О подтверждённой страшной правде… ВСУ своих же «побратимов»…?

Итак, #Россия не врала. И её президент Владимир Путин не врал, когда заявлял, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит в небе над Белгородом «своими» же. Из американского ЗРК «Patriot».

Совершенно неожиданно пришло подтверждение от тех, в чьей честности не принято сомневаться. Ибо «джентльмены не лгут».

В общем — читайте.

Военно-транспортный самолёт Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, был сбит ракетой, выпущенной из комплекса «Patriot», и, вероятно, перевозил украинских военнопленных. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По словам её собеседников, украинские военные «не знали», что на борту самолёта были украинские пленные. Удар по нему мог быть нанесён из-за ошибочных данных разведки. Ил-76 был сбит ракетой-перехватчиком комплекса «Patriot», предоставленной ВСУ европейским партнёром, рассказали чиновники.

Вместе с тем NYT отмечает, что публично американские власти не будут комментировать причины крушения Ил-76. Но на условиях анонимности вашингтонские чиновники сказали изданию, что сообщения об использовании ЗРК «Patriot» верны. Американские официальные лица не подтвердили личности всех находившихся в самолёте, но не исключили, что по крайней мере некоторые из них были военнопленными, пишет также газета.

По данным российской стороны, Ил-76 перевозил 65 пленных украинских военнослужащих для дальнейшего обмена на россиян. Минобороны РФ сразу обвинило в крушении Киев. Ведомство заявило, что две ракеты были запущены из Харьковской области. Позднее в СК сообщили, что использовалась ЗУР MIM-104A. Президент Владимир Путин также говорил, что по самолёту попали из «Patriot»’а. Он не исключил, что Киев мог случайно нанести удар по Ил-76, но отметил, что это всё равно является преступлением по неосторожности.

В Киеве выдвигали много «ответных» версий, но в итоге признали, что как минимум часть украинских пленных на том самолёте была, и от дальнейших комментариев отказались. Наверное, и сейчас отмолчатся.

А простые украинцы… Хватит ли у них мужества признать горькую правду?

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