Призрак с горящими глазами и ведьма с обожженной рукой

Городок с названием Уоррингтон находится в американском штате Пенсильвания и насчитывает около 4 тысяч жителей. Самое известное событие в его истории связано с огненным призраком, которого наблюдало много человек.

Случилось это в 1875 году и было подробно описано журналистом газеты "Механиксбург Джорнэл". Информацию же он получил от человека, которого описывал как "одного из наших самых честных, надежных и правдивых граждан".

Началась эта история с того, что к дому местной жительницы миссис Несбит пришла незнакомая женщина, рука которой была сильно обожжена. Женщина стала проситься на ночлег, но Несбит отказала ей и она была очень категоричной, хотя женщина очень сильно упрашивала ее.

После этого прошло несколько недель и однажды днем миссис Несбит увидела в собственном доме "человеческое лицо с большими глазами в виде огненных шаров".

Реакция миссис Несбит на подобное зрелище не описана, но сказано, что это лицо перемещалось по всему дому из комнаты в комнату, а затем переместилось в хижину, примыкающую к основному дому. То есть, вероятно, миссис Несбит начала бегать по комнатам в попытке убежать от страшного призрака (или кем бы оно не являлось).

Теперь это страшное лицо являлось в доме Несбит каждый день и однажды женщину разбил сильный ревматизм, отчего она больше не могла двигаться и спасаться от призрака.

Затем у призрака появилось и тело. Это было обнаженное человеческое тело, но глаза на голове все еще горели огнем. В таком виде призрак начал приходить к миссис Несбит по ночам, а затем "поднимал ее с постели вместе с постельным бельем и швырял в угол", отчего женщина чаще всего теряла сознание, либо "билась в конвульсиях".

У миссис Несбит имелся муж, но что он делал при появлении призрака, и жил ли вообще в этом доме в тот момент, когда в нем поселился злой призрак, осталось неизвестным.

Наконец миссис Несбит позвала на помощь соседей и, услышав про призрака с огенными глазами, они набились толпой в ее дом, так что там стало тесно. Призрак обычно появлялся к ночи в одно и то же время, и когда он появился в этот раз, все соседи увидели как в комнату влетели два огненных глаза-шара.

Да, больше они ничего не видели, хотя миссис Несбит твердила им, что сама она видит призрака в его полной человеческой форме.

Очевидцы наблюдали как два огненных шара метались по комнате туда-сюда, то приближаясь к кровати, на которой лежала миссис Несбит, крепко вцепившись от страха в одеяло. Затем она лишилась чувств, после чего огненные шары отлетели от нее и …схватили лежащего в колыбели маленького ребенка миссис Несбит.

Тут уже соседи наконец пришли в себя и каким-то образом отобрали младенца у огненных шаров, после чего шары внезапно исчезли, оставив очень напуганных людей в комнате.

И тут начинается самая сказочная часть этой причудливой истории. Соседи вспомнили, что неподалеку живет некий доктор Гаслер, про которого ходили слухи, что он лечит от ведьминого колдовства.

Гаслера позвали, он осмотрел миссис Несбит, выслушал историю про призрака с горящими глазами, после чего заявил, что это явное колдовство. И дал совет миссис Несбит: на следующую ночь раскалить серп докрасна и провести им несколько раз очень близко к собственной руке – так, чтобы не обжегшись, но чтобы ощутить его жар.

После этого должен кто-то появиться, но что бы этот человек не просил, миссис Несбит ни в коем случае нельзя ему ничего давать. И тогда призрак пропадет.

Миссис Несбит поступила, как сказал доктор Гаслер, но когда она ночью провела раскаленным серпом рядом со своей рукой, то никто не появился. Однако на следующее же утро рядом со своим домом миссис Несбит снова увидела ту самую женщину с обожженной рукой.

На этот раз предполагаемая ведьма стала просить у нее дать ей немного свиного сала, чтобы помазать ожог. И миссис Несбит, вспомнив наказания доктора, ответила отказом. Тогда женщина стала просить дать ей тряпку, чтобы перевязать руку. И снова получила отказ.

Потом она попросила булавку, но миссис Несбит снова отказала и тогда только странная женщина ушла прочь и тогда "состоялось полное излечение". То есть, по видимому, призрак больше не появлялся и оставил миссис Несбит в покое.