Астрофизик: Метеорит, упавший на Землю 10 лет назад, мог быть создан инопланетной цивилизацией

Ученые обнаружили фрагменты метеорита, упавшего на Землю десять лет назад, и предположили, что этот метеорит мог быть создан инопланетной цивилизацией, заявил эксперт Ави Леб после тестов, проведенных на фрагментах, извлеченных из Тихого океана.

Астрофизик Ави Леб утверждает, что тесты показали внеземное происхождение этих фрагментов, и они могли существовать «миллиарды лет», прежде чем прибыли на Землю из межзвездного пространства. Это означает, что метеорит (IM1) является первым признанным межзвездным метеоритом.

Профессор из Гарвардского университета также опровергает заявление исследователей, не участвующих в миссии и утверждающих, что это могла быть угольная зола, произведенная человеком. Ави Леб уверен в своих выводах и говорит, что состав фрагментов отличается от известных метеоритов Солнечной системы.

Фрагменты метеорита были тщательно проанализированы в трех отдельных лабораториях, и ученые обнаружили, что до 10% фрагментов содержат «инопланетные» элементы, которые никогда ранее не были замечены в Солнечной системе. Эти элементы входят в новый класс дифференцированного элементного состава, который был назван BeLaU и содержит бериллий, лантан и уран.

Ави Леб подчеркивает, что структура содержания этих фрагментов не похожа на природные материалы с Земли, Луны, Марса или астероидов Солнечной системы. Он считает, что это повышает вероятность того, что метеорит был искусственно создан другой цивилизацией и может быть путешественником из далеких галактик.

Ави Леб призывает к построению большего количества обсерваторий чтобы выяснить, что происходит вблизи Земли. Он считает, что это лучший способ установить происхождение этих объектов и определить, являются ли они инопланетными или имеют другое объяснение.

Метеороподобный IM1 был обнаружен датчиками США в 2014 году, когда он при падении сгорал в атмосфере Земли. Объект выдержал давление, в четыре раза превышающее давление, которое обычно разрушает обычные метеориты, и его фрагменты ученые обнаружили в прошлом году у побережья острова Манус (Папуа-Новая Гвинея).

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут расширить наши знания о происхождении метеоритов и возможности существования жизни вне Земли.