Главный, но не единственный показатель: что искать в солнцезащитном креме под свои конкретные потребности

Выбор солнцезащитных кремов чрезвычайно широк. Поэтому нам порой бывает трудно ориентироваться в их разнообразии. Чаще всего мы обращаем внимание на показатель SPF. Это главная, но далеко не единственная характеристика продукта. Мы расскажем, какие еще параметры необходимо учитывать при выборе солнцезащитного крема под свои конкретные потребности.

От каких ультрафиолетовых лучей защищает крем

На упаковках с солнцезащитным кремом можно увидеть обозначения – UV, UVA и UVB. Чтобы не ошибиться в выборе продукта, необходимо знать, что значат эти аббревиатуры.

UV означает, что крем защищает от ультрафиолета. Он бережет кожу от вредного воздействия солнечных лучей. При этом не конкретизируется, от какого типа УФ-излучения защищает данное средство.

Маркировка UVA означает, что крем защищает кожу от длинноволновых солнечных лучей. Этот тип излучения ускоряет старение кожи, вызывает гиперпигментацию и повышает риск опасных дерматологических заболеваний.

Обозначение UVB указывает на то, что крем убережет вашу кожу от коротковолновых ультрафиолетовых лучей, которые вызывают солнечные ожоги.

Лучше всего отдавать предпочтение крему, на упаковке которого упоминается как UVA, так и UVB. Он обеспечит защиту от всех видов ультрафиолетовых лучей.

Широкий спектр

Иногда на упаковке с солнцезащитным кремом можно увидеть надпись “широкого спектра действия”. Это означает, что продукт защитит вас как от UVA, так и от UVB излучения. Он предотвратит как солнечные ожоги, так и фотостарение, появление пигментных пятен и повреждение кожных клеток ультрафиолетом.

Активные и неактивные ингредиенты

На этикетке солнцезащитного крема указан его состав. Часто в списке можно увидеть два типа ингредиентов – активные и неактивные.

К активным ингредиентам относятся те вещества, которые обеспечивают защиту от солнца, например оксид цинка или авобензон. Это главные действующие компоненты крема.

К неактивным ингредиентам относится масло, вода, консерванты, красители, отдушки. Они не оказывают особого действия, но являются важной частью формулы продукта. Эти вещества удерживают активные ингредиенты вместе и позволяют им работать должным образом.

Чтобы выбрать солнцезащитный крем под свои потребности, вам необходимо изучить список как активных, так и неактивных ингредиентов. Среди них не должно быть веществ, которые вызывают у вас аллергию.

Водонепроницаемый или водостойкий

Раньше на упаковке солнцезащитных кремов можно было встретить слово “водонепроницаемый”. Однако в последнее время этот термин используется все реже и реже. По мнению экспертов, ни одно солнцезащитное средство не является водонепроницаемым на 100 %.

Поэтому не стоит стремиться приобрести “водонепроницаемое” средство от солнца. Лучше отдавать предпочтение крему с пометкой “водостойкий”. Он будет оставаться на вашей коже, если вы окунетесь в воду или сильно вспотеете.

Но даже если вы приобрели водостойкий крем с SPF, вам понадобится наносить его не реже 1 раза в 2 часа. Только в этом случае вы можете быть уверены, что ваша кожа надежно защищена от ультрафиолета.

Физический или химический

Солнцезащитные кремы подразделяются на физические (минеральные) и химические (органические). Они отличаются по принципу действия.

Как видно из названия, минеральные или физические солнцезащитные кремы содержат минералы. Чаще всего в них используется оксид цинка или диоксид титана. Эти активные ингредиенты оседают на поверхности кожи и создают “щит” от солнца.

Химические или органические кремы содержат активные ингредиенты на химической основе, например, авобензон. Эти компоненты проникают в поверхностные слои кожи и поглощают ультрафиолет.

Каждый из этих двух типов солнцезащитных кремов имеет свои плюсы и минусы. Минеральные формулы обладают более широким спектром действия. Химические кремы дольше сохраняются на коже, так как их текстура подобна лосьону.

“Проверено дерматологом” или “клинически доказано”

На упаковке с солнцезащитным кремом можно встретить надпись “проверено (одобрено) дерматологом” или “клинически доказано”, но чаще всего это является всего лишь маркетинговым ходом. Не существует определенных стандартов, которым должны соответствовать такие косметические средства.

Поэтому не стоит доверять таким маркировкам. Чтобы понять, соответствует ли данный продукт потребностям вашей кожи, следует лично проконсультироваться с дерматологом.

Гипоаллергенный и некомедогенный

Солнцезащитные кремы могут быть помечены как “гипоаллергенные” или “некомедогенные”. Такие формулы предназначены для людей с чувствительной кожей.

Гипоаллергенные кремы реже вызывают аллергию на чувствительной коже, чем обычные солнцезащитные средства. Но это не гарантирует, что у вас не возникнет нежелательной реакции. Поэтому лучше перед покупкой изучить и проанализировать состав крема.

Некомедогенные солнцезащитные кремы не закупоривают поры, что уменьшает риск появления прыщей. Они полезны для людей с жирной кожей.

Тонированный

Тонированные солнцезащитные кремы имеют дополнительный, едва заметный оттенок, который помогает блокировать солнечные лучи. Они содержат смесь красных, желтых и черных пигментов для создания цветов, имитирующих оттенки кожи.

Тонированный солнцезащитный крем придает коже здоровый цвет. Однако в отличие от лосьона для загара, он не делает ее слишком яркой.

Не содержит парабенов

Парабены – это консерванты, которые содержатся в некоторых видах косметических средств, в том числе в солнцезащитных кремах. Эти соединения потенциально вредны для организма. Они могут не только раздражать кожу, но и негативно влиять на гормональный фон. Поэтому лучше выбирать солнцезащитный крем, на упаковке которого указано, что он не содержит парабенов.

Безопасен для детей

На некоторых солнцезащитных кремах есть пометка, что они безопасны для детской кожи. Такие средства содержат наиболее мягкие и щадящие компоненты, так как эпидермис у ребенка более чувствителен, чем у взрослого.

Крем с пометкой “безопасен для детей”, может включать в себя разные активные ингредиенты. Но лучше выбирать продукт на основе оксида цинка или диоксида титана. Эти натуральные компоненты не раздражают чувствительную детскую кожу.

Устойчивый к воздействию песка

Люди часто наносят солнцезащитный крем перед посещением песчаного пляжа. Однако это косметическое средство и песок плохо сочетаются. Песчинки будут прилипать к слою крема и отшелушивать его.

Поэтому если вы собираетесь на пляж, то следует использовать солнцезащитный крем, устойчивый к воздействию песка. Он содержит вещества, которые предотвращают прилипание песчинок.

С антиоксидантами

Если вы ищете солнцезащитный крем, эффективно предотвращающий старение кожи, то следует выбирать продукт с антиоксидантами, например с витамином C. Это добавит вашей коже дополнительную защиту от солнца. Антиоксиданты предотвращают повреждение клеток.

Солнцезащитные кремы с антиоксидантами создают омолаживающий эффект. Их полезно использовать женщинам зрелого возраста.

Потенциально опасные ингредиенты

На сегодняшний день безопасными активными ингредиентами солнцезащитных кремов признаны только оксид цинка и диоксид титана.

Что касается активных ингредиентов химических (органических) кремов от солнца, то нет данных, подтверждающих их безопасность. Некоторые исследования показывают, что они быстро впитываются в организм и могут оставаться в крови в течение нескольких недель.

Если вы сомневаетесь в безопасности солнцезащитного крема, то изучите его состав и проконсультируйтесь с дерматологом.