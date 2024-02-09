Мнение: Об интервью с Такером Карлсоном… Выводы?

Двухчасовой марафон на TuckerCarlson.com завершён. По большому счёту, российский президент Владимир #Путин не сказал американскому журналисту Такеру Карлсону ничего такого уж нового. Но он предстал в хорошей форме, и «телевизор» снова победил «холодильник на Валдае».

Это один результат.

Но есть и другой. Быть может, более важный.

По итогам своего общения с российским президентом Такер Карлсон, конечно, не стал «Z-патриотом». Он как был, так и остался решительным сторонником американского интереса, MAGA и консервативной повестки. Просто, кое-что понял.

Соединённые Штаты добиваются появления в России «слабого руководства», словно не понимая, чем это может быть чревато для всего мира, заявил Такер Карлсон после интервью. И обрушился на Белый дом.

«Они хотят слабое руководство в России, — сказал телеведущий в видеоролике, который был снят сразу после интервью с Владимиром Путиным, имея в виду нынешних лидеров #США. — Вопрос в том, почему им этого хотелось бы. Как это может быть хорошо для США? Я не защищаю Россию, я защищаю собственную страну. Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим ядерным арсеналом – это безумие. И это значит, что нами управляют чокнутые — президент [США Джо Байден] и эта ядовитая идиотка Тори Нуланд. “Мы свергнем Путина!”, — говорят они. А я спрашиваю: “И что произойдёт потом?! Что произошло в Ливии, когда мы свергли Каддафи и допустили его убийство? Что случилось в Ираке, когда мы “привлекли Саддама [Хуссейна] к ответственности”?».

Итак, одна «страшилка» против другой. «Победа России будет означать новые атаки на интересы США» vs «Крах России породит в мире ядерный хаос».

Какая окажется более страшной для западного обывателя?

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