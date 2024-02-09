Мнение: Перекрытие границы с Эстонией, закрытие русских школ в Латвии и злоключения Божены Рынски

1. Вслед за границей с Финляндией, закрытой по инициативе финнов (ссылка), на днях была частично перекрыта наша граница с Эстонией (ссылка). Насколько можно понять по сообщениям СМИ, на этот раз инициатива закрытия, по крайней мере частично, исходила от России (ссылка):



Эстония закрыла для транспорта погранпереход в Нарве на границе с Россией до конца 2025 года. Как сообщила эстонская телерадиокомпания ERR 30 января, это связано с решением РФ начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска «Ивангород» со своей стороны.

«Эстония перекрыла движение на Нарвском мосту. Реконструкционные работы на пограничном переходе «Ивангород» продлятся как минимум до конца следующего года», — указано в материале.

Как отмечается, автопроизводители северо-восточной Эстонии, перевозящие товары в Россию, теперь могут пересекать границу только в юго-восточной Эстонии. Дорога до Санкт-Петербурга становится почти на 600 км длиннее и, следовательно, дороже, говорится в статье.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву прерываться не будет, но пассажирам придется пересекать границу пешком и пересаживаться на автобус, который курсирует по ту сторону границы. Ранее пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщала, что международный автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией в Ленинградской области приостанавливает работу с 1 февраля в связи с реконструкцией.

После модернизации в МАПП будет функционировать 16 полос движения, что на две больше, чем было. Пропускная способность пункта вырастет на 22% по количеству транспорта (до 1860 автомобилей в сутки) и почти на 40% по числу людей (до 11,3 тыс. человек в сутки), отмечают в Росгранстрое.

Грузовой транспорт сможет въехать в Эстонию через автомобильные пункты пропуска «Шумилкино» (сопредельный пункт пропуска «Лухамаа») и «Куничина Гора» («Койдула») в Псковской области. Они работают ежедневно и круглосуточно.

Как можно догадаться, ни грузовым перевозкам, ни туризму из России в Эстонию данное решение не поспособствует. Экономика России не пострадает, так как обходных путей для импорта у нас уже достаточно, а экономика Эстонии получит очередной удар. Что же, за дружбу с США надо платить.

2. Странная новость. Журналисту в Латвии коллеги сделали выговор за русофобию, хотя обычно в Прибалтике реплики такого рода на полностью игнорируют, как будто они в порядке вещей (ссылка):



Местный журналист Армандас Пуче в статье о необходимости закрытия русских школ сравнил русских со свиньями на бойне: “Ни одну свинью перед забоем не спрашивают, нужен ли ей переходный период, чтобы подготовиться к жаркому…”. И добавил, если в школах нацменьшинств весной будут проблемы с обучением на латышском, то такие школы следует просто закрыть.

На Пуче подали заявления в местное гэбэ, но Служба Госбезопасности ожидаемо не выявила в сравнении русских со свиньями на бойне признаков преступного деяния. А Совет по этике СМИ Пуче вчера все-таки пожурил.

Я хотел было привести исторические параллели, но, думаю, они и так очевидны. Русские с точки зрения Запада — евреи 21-го века, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая соответствующее отношение со стороны латышских легионеров.

3. «Их нравы». Прозападная газета Новая Балтия кинула Божену Рынску на гонорар, попытавшись заплатить за статью всего лишь 200 евро вместо обещанных 400 евро. Теперь журналистка жалеет, что вообще покинула Россию (ссылка):

Кстати, есть где-нибудь список легальных феминитивов? Вот, допустим, «авторка» — это явная пропаганда радуги, тут понятно. С другой стороны, «учительница» — нормальное, натуральное слово. «Врачиха» или «врачка» — снова нет. С «журналистской» я не уверен. Кажется, легально, но, может, мне стоило написать «журналист». Было бы здорово, чтобы власти издали список правильных и неправильных феминитивов, чтобы блогерам не приходилось гадать.