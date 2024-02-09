 

Перцовые пластыри уменьшают боль в спине и снижают дозу обезболивающих

09.02.2024, 0:15, Разное
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Как сообщает издание Pain Practice, уменьшить боль в спине и при опоясывающем лишае можно при помощи перцового пластыря, что показали результаты исследования, в котором было задействовано 97 жителей Германии.

Испытуемые с такими проявлениями нейропатии, как боль в спине, опоясывающий лишай и боль после травм и операций, получали перцовый пластырь, лечение которым было связано со снижением дозы опиоидов для облегчения боли. Было установлено, что две трети пациентов уже через несколько сеансов применения пластыря ощущали снижение степени интенсивности боли.

Ученые отмечают, что эффект вызван содержанием в остром перце такого вещества, как капсаицин, подчеркнув, что перцовые пластыри доказали свою эффективность в лечении невропатической боли, но для того, чтобы получить максимальные результаты, требуется провести дополнительные исследования.   


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